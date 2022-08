“La lactosa es un azúcar que se encuentra en la leche y en los productos lácteos. El intestino delgado produce una enzima llamada lactasa que descompone la lactosa en dos azúcares simples: la glucosa y la galactosa. El cuerpo absorbe estos dos azúcares, que llegan al torrente sanguíneo y se utilizan como fuente de energía”, describen los especialistas del Instituto Nacional de Diabetes, Enfermedades Digestivas y del Riñón de Estados Unidos.

Cuando hay una producción insuficiente de lactasa en el intestino, no se puede descomponer y, por lo tanto, no se absorbe toda la lactosa que la persona ingiere. Los expertos de la Sociedad Española de Patología Digestiva detallan que la lactosa que no se absorbe transita por el intestino delgado y, al alcanzar el colon, es fermentada por las bacterias de la microbiota. Entonces, se pueden originar síntomas digestivos como la producción de ácidos y gases (hidrógeno, dióxido de carbono y, a veces, metano).

En este sentido, explican que hay dos trastornos digestivos relacionados con la lactosa: la malabsorción y la intolerancia. La malabsorción implica que el intestino no procesa ni asimila bien la lactosa. Por su parte, la intolerancia se caracteriza por la aparición de molestias o síntomas digestivos originados por esta malabsorción de la lactosa.

La Organización Mundial de Gastroenterología (WGO, por sus siglas en inglés) aclara que la intolerancia a la lactosa se manifiesta con uno o varios de los síntomas siguientes: hinchazón, diarrea y flatulencia, que aparecen después de tomar lactosa.

Asimismo, indica que la mala digestión de la lactosa aparece después del destete, cuando la actividad de la lactasa empieza a disminuir de forma natural. Además, señala que la disminución de la actividad de la lactasa en más frecuente en personas originarias de Asia, África, Sudamérica, Europa meridional y de la Australia aborigen, que en personas descendientes de países de Europa septentrional (Escandinavia, Islas Británicas y Alemania).

INTOLERANCIA SUBJETIVA.

No obstante, la Sociedad Española de Patología Digestiva manifiesta que, en muchas ocasiones, existe una percepción de intolerancia a la lactosa que no se corresponde con una intolerancia real.

Se trata de una intolerancia subjetiva en la que la persona afectada decide, por su apreciación personal, atribuir sus molestias digestivas a la lactosa.

Esta entidad asegura que es un error autodiagnosticarse y suprimir de forma drástica los lácteos de la dieta. En cambio, destaca la importancia de acudir al médico en caso de sospecha de malabsorción o intolerancia a la lactosa para someterse a pruebas diagnósticas adecuadas.

La prueba más clásica para diagnosticar la malabsorción de la lactosa es el test de hidrógeno en el aliento.

Para realizarla, el paciente ingiere leche o lactosa y, a continuación, se recogen muestras del aire exhalado donde se determina la concentración de hidrógeno.

La Sociedad Española de Patología Digestiva explica que un incremento excesivo en la excreción de hidrógeno en el aliento conduciría al diagnóstico de malabsorción de la lactosa.

No obstante, una de las principales recomendaciones de esta entidad es evitar la eliminación completa de los lácteos de la dieta y mantener el consumo de una cantidad que no provoque síntomas.

“Los lácteos son un producto de gran valor alimenticio, puesto que contienen calcio y vitamina D. Además, en el caso del yogur, la actividad lactásica (producción de lactasa) que proporcionan las bacterias ayuda a la digestión de la lactosa, por lo que se debe motivar su consumo en la medida que pueda tolerar cada persona”, afirma Francesc Casellas Jordá, especialista en aparato digestivo y experto de la Sociedad Española de Patología Digestiva.

Existen distintos grados de intolerancia a la lactosa, con grandes diferencias entre unas personas y otras.

Según indica la Sociedad Española de Patología Digestiva, las ingestas inferiores a 12 gramos de lactosa en una única dosis (lo que correspondería a un vaso normal de leche) suelen ser toleradas sin síntomas. Incluso, pueden tolerarse cantidades mayores si se consumen en dosis más pequeñas repartidas a lo largo del día.

Cada producto lácteo lleva una cantidad diferente de lactosa. Por ejemplo, 250 gramos de leche contienen unos 12 gramos de lactosa y un yogur de 125 gramos, alrededor de 5 gramos de lactosa.

Por lo tanto, cuando una persona no tolera la cantidad de lactosa que lleva la leche, tiene diferentes opciones, como tomar leche sin lactosa para no privarse del resto de sus propiedades (calcio y vitamina D) o elegir otros productos lácteos con una cantidad inferior de lactosa, como el queso o el yogur.

De igual Modo, los especialistas del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido destacan que la leche y los productos lácteos contienen calcio, proteínas y vitaminas como la A, la B12 y la D. La lactosa también ayuda al cuerpo a absorber minerales como el magnesio y el zinc. “Estas vitaminas y minerales son importantes para la salud ósea”, detallan.

¿TOMAR O NO TOMAR LECHE?

Por último, es necesario saber que la intolerancia a la lactosa no tiene nada que ver con la alergia a la leche.

La Organización Mundial de Gastroenterología manifiesta que las alergias alimentarias más comunes son a los frutos secos, la leche de vaca, los huevos, el pescado, los mariscos, la soja y el trigo.

Cuando existe alergia a la leche, “el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a una o varias proteínas que hay en la leche de vaca. Sus síntomas son hinchazón, náuseas y sibilancia. La lactosa no es una proteína sino un tipo de azúcar de origen natural que se encuentra en la leche y los lácteos. La intolerancia a la lactosa causa hinchazón, diarrea y gases”, apunta.

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica detalla que, en el caso de la intolerancia a la lactosa, la persona experimenta dolor abdominal y diarrea tras la toma de leche, pero tolera la ingestión de yogures o quesos curados.

Sin embargo, el alérgico a la leche no tolera la toma de ningún producto lácteo y los síntomas no se limitan al aparato digestivo.

La Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología precisa que, a diferencia de la intolerancia alimentaria, la alergia alimentaria puede causar una reacción grave e, incluso, puede poner en peligro la vida si se ingiere o se toca una pequeña cantidad de alimento.

“Las personas con alergia a la leche de vaca deben evitar el consumo de leche y lácteos, pero las personas con intolerancia a la lactosa no deben dejar de tomar estos productos. Por el contrario, pueden consumirlos en cantidades más pequeñas sin que aparezcan los síntomas”, añade la Organización Mundial de Gastroenterología.

El doctor Casellas también destaca que, cuando existe una intolerancia a la lactosa, “no se debe anular el consumo de lácteos, sino ajustarlo a la cantidad que tolera cada uno. No es una cuestión de todo o nada, a diferencia de las alergias, en que la persona alérgica no puede estar en contacto con la sustancia que le provoca la alergia. En el caso de la intolerancia a la lactosa, lo adecuado es ajustar el consumo de lactosa a la cantidad que cada persona puede tolerar”.

Por Purificación León.

EFE/REPORTAJES