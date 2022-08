Hace exactamente un año escribíamos que en octubre se llevaría a cabo una votación histórica, donde la incógnita era si ¿la masividad de las manifestaciones realizadas y los cambios que se exigían serían lo suficientemente fuerte como para llegar a las urnas?, en ese momento el resultado sorprendió, debido al alto apoyo que tuvo el apruebo, hoy el panorama es nuevamente incierto y donde las encuestas anteriormente daban un triunfo al apruebo, hoy lo dan al rechazo.

Una de las cosas que cambian, y que hace el panorama aun más difícil de precisar, es la votación universal y obligatoria, sumado a que cerca del 15% de los votantes elige la última semana su opción de voto.

La verdad es que vemos en que solo un año, el sentido de la votación es completamente distinto, donde se esta jugando con aprobar para reformar y rechazar para reformar, lo que indica que la mayoría quedó en disconformidad en el texto propuesto. ¿Cuáles son los temas con mayor rechazo o mayor adhesión?, lamentablemente no lo sabremos en el resultado del plebiscito de salida, ya que se vota una propuesta integra y no por parte. Con el resultado no podremos tenar un piso para saber por donde comenzar en las reformas, ya que cada ciudadano tiene ideas distintas de lo que es importante para él, y así lo hemos visto, en los últimos días donde políticos, empresarios, trabajadores, agricultores, mujeres, hombres, pueblos originarios o diversidades sexuales, ponen en distintos puntos los énfasis.

La verdad es que, lo más probable, seguiremos de votación en votación al parecer por varios años más, antes de tener una constitución que nos satisfaga a la mayoría, pero debemos tener en claro que por lo menos, la haremos en conjunto, y finalmente con una aprobación mayor de lo que resulte de este próximo 4 de septiembre.

Finalmente, otro de los puntos que se resaltará en el resultado del día del plebiscito de salida será el regreso de la alta tasa de nulos o blancos, quienes pese a la contingencia y cantidad de información no elegirán una opción, otro tema que deberemos analizar en el futuro, para elegir si es más representativo dejar la votación voluntario u obligatoria.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de informaciones