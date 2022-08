El domingo, al mediodía, Deportes Rengo jugará su segundo duelo por la liguilla de ascenso en la Tercera División A.

Los Oro y Cielo, que en su debut en el reducido cayeron por 1-2 frente a Unión Compañías de La Serena, deberán sumar sí o sí ante un cuadro al que derrotaron hace un par de fines de semana.

En el estadio municipal Guillermo Guzmán recibirán a Deportes Linares, ocasión donde esperan salir victoriosos para meterse entre los punteros del grupo único.

En esta fecha, además, habrá otros duelos: Provincial Ovalle vs Provincial Ranco, Provincial Osorno vs Deportes Colina y Municipal Santiago vs Unión Compañías.