Hay tradiciones que no mueren con el paso del tiempo, y una de ellas es lo que ocurre cada 30 de agosto cuando miles de personas llegan hasta la localidad de Pelequén para rendir homenaje a Santa Rosa. Si bien este año aún no se retomará en 100% lo que era esta fiesta antes de la pandemia, las vacunas y los mayores aforos permitirá que se retome la presencialidad suspendida en años anteriores. Eso sí no hay que olvidar que el virus sigue presente y que nuestra región es una de las zonas donde mayor positividad se observa en el país

En un tiempo que se dice que Dios no tiene cabida en la sociedad y en que muchas veces la Iglesia esta justamente cuestionada, cientos de miles de chilenos dicen que los temas del espíritu no pueden estar ajenos de la discusión social. A ellos se suman los cientos de miles que cada año llegan -antes de la pandemia- al Santuario de Lo Vásquez, a la Compañía, a Auco o hasta el santuario de Puquillay, entre otros tantos.

No necesariamente todos estos miles de personas que asisten a estos templos tienen un mismo pensamiento político, ni menos votarán todos al unísono por un determinado líder, ni estarán de acuerdo en la legitima posición que cada uno tenga, sino simplemente son una muestra de una gran diversidad de personas, unidas por una fe, por una esperanza y por múltiples problemas por los que piden el auxilio divino.

Son parte de una iglesia que aún debe seguir siendo voz de los sin voz, al mismo tiempo que la institución formada por hombres aún lucha contra las huellas del pecado especialmente manifestado en los absolutamente rechazables actos de pedofilia de alguno de sus miembros. Al mismo tiempo es una muestra que más allá de los crímenes cometidos, la fe permanece. No es que los chilenos creamos menos en la divinidad, el problema es que la iglesia institución está muy desacreditada, está entonces en los laicos hacer que esta voz sea escuchada y ya no en una desprestigiada y a veces lamentablemente lejana jerarquía.

En tiempos inciertos, una de las pocas certezas que podemos tener es que de alguna u otra manera la religión está y seguirá muy íntimamente ligada con las fibras más profundas de nuestro pueblo.

Luis Fernando González V.

Subdirector