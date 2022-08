Sobre frutales de carozos como duraznos, ciruelos y almendros se tratará el próximo seminario de CEAF que se llevará a cabo en el Centro Estación Cultural Peralillo como un modo de ir descentralizando la información y llegar a los pequeños, medianos y grandes productores de la zona.

En el marco del seminario “Potenciando Los Frutales en Carozos: Portainjertos y Manejo en los Nuevos Sistemas”, preparado por el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, CEAF, a realizarse desde las 10 y hasta las 13 horas del próximo jueves 1 de septiembre en el Centro Estación Cultural Peralillo, la Investigadora Principal de la Línea de Agronomía y expositora del evento, Dra. Michelle Morales, invitó a inscribirse y asistir vía presencial u on line a este seminario con expositores de la academia y de la industria.

Según compartió, este seminario se realizará en modalidad híbrida ya que existe interés de personas de otras regiones del país y del extranjero por conocer información de la voz de expertos en fruticultura con respecto a temas especializados como los portainjertos, ciruelos y nuevos sistemas de producción, para lo cual existirán invitados a los cuales podrán preguntar sus dudas y plantear sus ideas.

En este sentido, conversamos con la Dra. Líder de Agronomía de CEAF, que la semana pasada participó como expositora en la Conferencia de la RedAgrícola en el Casino Monticello, quien invitó a sumarse al seminario a través del link

www.ceaf.cl/seminario1sept7 para reservar su cupo gratuito.

¿Qué importancia tiene el seminario para la fruticultura?

En este seminario daremos a conocer las principales características de los nuevos portainjertos interespecíficos para carozos, que son resultado de los estudios rigurosos que se han realizado durante los últimos 10 años por los investigadores y colaboradores de CEAF con el fin de poner a disposición estos materiales con la mayor información posible para que los productores no asuman riesgos por desconocimiento, y sólo por experiencia extranjera.

Una de las características diferenciadoras de estos portainjertos que daremos a conocer es que son interespecíficos, esto quiere decir que son resultado de cruzamiento de dos especies distintas, que los convierten en una opción para suelos de replante. Además, tienen características como tolerancia/resistencia a algunos estreses bióticos y abióticos, principalmente resistencia a nemátodos agalladores y algunas características de tolerancia a sequía, salinidad y/o anegamiento.

¿Por qué es importante que los agricultores asistan a este seminario?

Es importante que los agricultores asistan porque daremos a conocer estos nuevos portainjertos como opciones alternativas mejoradas de los tradicionales Nemaguard para durazno y Mariana 2624 para ciruelo. Hoy en día la industria carocera necesita afrontar los nuevos desafíos de producción, calidad y rentabilidad con sistemas modernos que no son resueltos por estos portainjertos antiguos, si no que requiere de patrones que toleren mejor los estreses abióticos, el replante y enfermedades, y la idea de este seminario es mostrarles a los productores que hay más opciones para afrontar estos nuevos desafíos, para potenciar el establecimiento de carozos en zonas interesantes seleccionando los portainjertos adecuados para cada situación, porque no solamente queremos que haya cerezas en Chile, sino que queremos diversificar la paleta de opciones, tanto varietal, como también de especies.

Michelle, cuéntanos acerca de los invitados que estarán presentes en este seminario

Como invitados tenemos a la Dra. Karen Mesa, académica del Instituto ICA3 de la Universidad de O´Higgins, ella es especialista en fruticultura y nos hablará de la diversificación del cultivo del ciruelo, tanto europeo (D’Ayen) como japonés (variedad Sweet Pekeetah).

Además, tendremos de invitado a José Antonio Poblete, representando a Viveros Requínoa, que nos va a hablar de los patrones californianos que tienen disponibles y nos dará una mirada sobre lo que el mercado está pidiendo en cuanto a carozos.

Y también tenemos un invitado internacional, el Dr. Ignasi Iglesias que es Technical Manager de Agromillora Group que nos dará una charla vía streaming sobre su amplia experiencia en los sistemas sostenibles y sustentables de alta densidad en España, y que en Chile ya se están adoptando estos sistemas en ciruelo europeo y almendro.

Finalmente, reitera la invitación al evento para que los fruticultores, agricultores y actores de la industria se motiven a asistir al seminario en Peralillo el próximo 1 de septiembre.

Así que la importancia es que participen, que se pongan al tanto sobre la nueva información, relevante para poder aportar al recambio de especies, potenciar la industria de los carozos a través del conocimiento de las características de los portainjertos como alternativas para afrontar los nuevos desafíos del cambio climático como la falta de agua y la salinidad, acompañado de las dificultades de una fruticultura cada vez más restrictiva en el uso del suelo y nos desafía a explorar zonas del sur y del norte del país, que pueden ser abordadas por una buena elección de portainjertos.

Cabe destacar que CEAF es una corporación del Gobierno Regional de O’Higgins y que forma parte de los Centros ANID. Su objetivo es entregar soluciones a los grandes desafíos que la agricultura deberá enfrentar en el actual escenario de incertidumbre climática, a través de la investigación, innovación y el desarrollo de tecnología.