ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tu casa necesita de algunas reparaciones, y tú seguramente estarás en ese estado de gracia para lo manual que asombra a todo el mundo. Manos a la obra, te ahorrarás un dinero que te vendrá bien más adelante.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Últimamente, acumulas insomnio y malestar físico, sería muy beneficioso que consultaras tus problemas con algún especialista. Estas carencias perjudican tu habitual alegría, y favorecen una depresión que siempre te ronda por estas fechas. Cuídate.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Cambia la cara y facilita la vida a quienes tienes a tu alrededor. Probablemente ellos no tienen la culpa de tu insatisfacción, quizá estás intentando ocultar los motivos que te hacen infeliz, deberás profundizar en tus propios sentimientos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Lo mejor de ti se mostrará estos días. Tu carácter optimista y feliz, no se verá alterado por un comunicado de tus superiores que te obligará a viajar y alejarte de los tuyos por unos días. Posibilidades de obtener un dinero con el que no contabas.

LEO (23 julio – 22 agosto).

No trates de hacerte pasar por lo que no eres en temas de pareja. Ya conocen suficientemente cómo eres y sabes de qué pie cojeas. Es mucho mejor que seas sincero y demuestres interés por recomponer los platos rotos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu naturaleza más emotiva se muestra activa, despierta e inclinada al optimismo. Puede entrar en contacto con las riquezas de una u otra forma, pero sobre todo con las de tipo personal. No pierdas el contacto con los amigos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tiendes a limitar las relaciones de amistad y familiares demasiado, a enmarcarlas entre fijos parámetros que acaban agobiando a los demás. De vez en cuando, viene bien una locura, para refrescarse y dar un nuevo aire a su vida.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Por fin te sentirás en forma, los nervios que has vivido en los últimos tiempos parecen haberse alejado definitivamente. No te vendría mal que aprendieras a relajarte y tomaras las riendas del trabajo cuando toque, no las 24 horas del día.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Conseguirás buena compañía si te lo propones y sacas a relucir lo mejor de ti mismo. Olvida tus problemas laborales, que parecen lastrarte en una actitud de enfrentamientos, y muestra tu lado más conciliador y humano.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hoy es el día adecuado para que pongas las cartas encima de la mesa en el trabajo. Te encuentras lo suficientemente sereno como para plantear tus quejas sin perder los papeles a la primera contestación autoritaria. No podrás comprar algo que deseas mucho.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tu familia te absorbe en exceso y tú lo sabes muy bien. Aunque tu capacidad de entrega es muy fuerte, llegará un momento en que te pese esa carga. Intenta ser lo más equitativa posible, y deja algo de tu tiempo para dedicártelo a ti misma. Lo agradecerás y los demás lo notarán.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te convendría empezar a pensar en ahorrar algo de dinero; no te preocupes, no lo gastarás en nada negativo, sino en una oportunidad de inversión que te reportará algunos beneficios para permitirte esas vacaciones con las que sueñas desde hace tiempo.