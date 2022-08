Como un espacio de constante aprendizaje. Así se podría resumir la experiencia de Aníbal Mella, operador de maquinaria pesada de la Planta de molienda

Semi Autógena (SAG) de la División El Teniente, en la mina subterránea de cobre más grande del mundo.

Y si bien antes de llegar a la región de O’Higgins ya contaba con experiencia en minería, las labores diarias que cumple Mella en El Teniente siempre le dejan algo más por aprender.

¿En qué consiste su trabajo acá en la mina?

“Aquí opero la grúa horquilla, que es maquinaria pesada. Apoyo en mantenciones y sobre todo en los revestimientos, en la carga y descarga de camiones”.

¿Cómo es para usted trabajar acá en El Teniente?

“Para mí ha sido algo bueno. Yo no conocía la División hasta que llegué a trabajar acá y se nota la importancia de la seguridad en el trabajo. Aquí el trabajo es sacrificado, existen riesgos, pero uno analiza las situaciones y se planifica para hacerlo todo bien y con seguridad”.

¿Cómo es el trabajo en equipo con sus compañeros?

“Me llevo muy bien con ellos, ‘tiramos la talla’ también, no todo tiene que ser tan serio. Ahora, cuando estamos realizando tareas como el cambio de revestimiento, las cosas cambian, no se puede jugar con eso. Estamos hablando de más de mil kilos que se mueven, entonces no puede haber accidentes. Acá es muy importante la seguridad y siempre se están implementando mejoras”

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“En la minería uno aprende muchas cosas que no se aprenden en otro lado. Por eso me gusta y encuentro que es bonito trabajar acá, porque uno siempre está aprendiendo cosas”.

¿Qué cosas ha podido lograr gracias a su trabajo?

Con mi trabajo he logrado muchas cosas. Desde tener mi casa y un vehículo para movilizarme, a los estudios de mis hijos. Me ha ido bien y me ha aportado mucho trabajar en la minería.