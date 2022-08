El conductor de ambulancia SAMU, Carlos Moreno, fue invitado a participar como juez internacional de natación en los próximos Juegos Suramericanos que se desarrollarán en Asunción del Paraguay.

Los ODESUR se efectuarán entre el 1 al 15 de octubre, certamen donde atletas de 15 países competirán en 49 disciplinas y muchos de ellos podrán conseguir marcas para acceder a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Moreno estudió la carrera de técnico deportivo y dentro de la asignatura de natación, estuvo en una capacitación con jueces “y me gustó, me invitaron a participar de algunos torneos como cronometrista y me fui involucrando más hasta que comencé a ser parte del equipo de jueces”. En particular, se desempeña como juez en la natación clásica.

De allí comenzaron los llamados para torneos nacionales y después siguió capacitándose en el Comité Olímpico y en la Federación a través del Ministerio del Deporte. “Hace 6 años me acredité como juez internacional por la Confederación Sudamericana y además soy parte del grupo de coordinadores nacionales de jueces de natación en Chile”, explicó. Lo anterior, le ha permitido participar en campeonatos internacionales como los ODESUR 2014 y 2018, además de haberse acreditado también como juez de natación del Comité Paraolímpico de Chile.

En relación a cómo compatibiliza su labor como juez con el trabajo que realiza en salud, señaló que en el caso de los torneos nacionales, asiste cuándo tiene disponibilidad para hacerlo “si se da la posibilidad de que tenga días libres, puedo asistir, pero depende mucho de los turnos que tenga; en el caso de los torneos internacionales cambia la forma porque se hace una solicitud al Ministerio del Deporte y éste, en conjunto con la Federación, hacen una nómina de jueces que se envía a la Confederación, que escoge a los jueces, notifica a la Federación y en ese caso el Ministerio me consulta si tengo disponibilidad de vacaciones o me solicitan los permisos con el empleador a través de la Ley del Deporte para poder asistir”.

Y aunque este conductor no es gran nadador, si ha sabido transmitir el entusiasmo por la natación a una de sus hijas, quien compitió en varios torneos regionales y nacionales, antes de dejar el deporte por sus estudios universitarios y hoy se encuentra ya preparado para iniciar una nueva etapa en esta afición que partió el año 2009 y que sigue desempeñando hasta hoy.