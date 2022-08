Por: Tomás Arcas

Fotos: Marco Lara

Vecinos aledaños al acceso del Cerro San Juan en la comuna de Machalí denunciaron a El Rancagüino la compleja situación que se percibe con la infraestructura de parte del sector, que ha ido deteriorándose con el paso del tiempo y el flujo de las aguas por los canales. Materiales carcomidos y con significativos agujeros mantienen en alerta a quienes habitan las casas colindantes, quienes confesaron temer por su seguridad.

Una de las vecinas de la ladera del cerro machalino, Margarita Arévalo, mencionó que “he golpeado miles de puertas, pero no pasa nada”. “Llevo doce años acá, pero esto no estaba así cuando llegué. Durante la pandemia pasaron la retroexcavadora y dejaron la escoba, yo no puedo traer a mis hijos o a mis nietos, porque si vienen para acá es muy peligroso”, sostuvo la afectada, cuya terraza, que da directamente al canal Rafaelino, aseguró que se ha desgastado y desnivelado con los años.

“Estoy muy asustada, porque he visto cómo se ha ido deteriorando. Sé que para arriba hay muchas tomas, pero yo no tomé esta casa, sino que la compré y la hice de nuevo”, dijo Arévalo, quien reside con otro adulto mayor en el acceso al Cerro San Juan. A través de material audiovisual proporcionado a nuestro medio, otro vecino del sector, Gabriel Cavieres, capturó a principios de agosto el estado de la infraestructura aledaña al canal cuando aún las aguas no corrían, registrando cavidades de hasta un metro de profundidad que atemorizan a la comunidad.

“Este cerro tiene una afluencia de público muy grande. Por ejemplo, el fin de semana subieron más de mil autos; con cuatro personas por familia tienes a 4 mil personas en el cerro”, comentó Cavieres, quien teme que la situación se agrave con la inminente llegada de las Fiestas Patrias y sus tradicionales celebraciones en las alturas de Machalí. “Si bien el arco y el cerro están bonitos, acá vemos cómo se ha ido desmoronando. Está carcomido el cerro por abajo, el paso peatonal está apenas afirmado y se va a caer en cualquier momento”, denunció el vecino.

RESPONSABILIDADES

Asimismo, Cavieres afirmó que lo que buscan es “un recurso de protección para que corten el agua y no la den hasta que se haga un muro de contención”. Un dictamen de la Contraloría General de la República (14.0103/2016) señala que son los municipios los responsables directos sobre la limpieza de esteros y cauces de ríos. Además, en el mismo escrito, hace referencia a otros dos dictámenes (21.890/2015 y 68.075/2009) que establecieron, ante la consulta de las municipalidades de Buin y Lo Barnechea, que eran estas mismas entidades las encargadas de la mantención de obras fluviales.

Atendiendo a la consulta realizada por El Rancagüino, el jefe de inspección de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Machalí, Francisco Torrejón, respondió que personal de su departamento, en julio y agosto del 2021, emitió ordenanzas dirigidas a la Junta de Vigilancia del canal Rafaelino y a Norberto Candia Soto, ingeniero civil y director regional de Obras Hidráulicas en O’Higgins, donde se solicitó la gestión de los recursos económicos necesarios “para incorporar a la brevedad posible la realización del proyecto de embovedado de hormigón armado del canal en este tramo, para resguardar ambos taludes del cauce, mejorando definitivamente la condición de riesgo del desprendimiento de terreno para los vecinos del sector”.

En esa misma línea, un informe elaborado por la DOM de Machalí tras su visita al sector el 9 de julio de 2021, determinó que “se observa un desprendimiento progresivo de material en talud existente, el cual amenaza de manera inminente con caer al interior del cauce, provocando una inundación de dicho canal y una condición insegura de riesgo de caída por peatones y vecinos del lugar”. Además, expuso como principal causa del problema la antigüedad del canal, que “con sus crecidas de cauce en épocas estivales, se generó un ensanche en sus bases y cajas laterales, donde se produjo un socavamiento mayor que provoca una condición de riesgo para la comunidad” y sugirió con carácter de urgencia a los canalistas “solicitar el estudio técnico y económico de reforzamientos de los taludes, considerando los diversos problemas asociados a un eventual derrumbe de este material en el corto plazo”.

“Considerando que las aguas de los canales de nuestra comuna ya fueron largadas, se harán las gestiones con los canalistas para ver la posibilidad de que se efectúe el corte de éstas con el fin de bajar al lecho del canal y, de esa manera, visualizar el grado de compromiso que el puente actualmente tiene, ya que desde la parte superior es difícil hacerlo”, declaró el jefe de inspección de la DOM de Machalí.