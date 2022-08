En una semana más ya sabremos el resultado, el domingo 4 de septiembre se realizará el esperado plebiscito de salida para aprobar o rechazar la propuesta emanada desde la convención constitucional y todo indica que el resultado será estrecho.

Con todo, más allá del veredicto de las urnas, hay algunos que dicen que por fin se termina este proceso que se quiera o no ha extremado algunas posiciones. En todo caso algo esperable en un plebiscito binario, pero escenario que sería muy difícil de explicar a alguien que no haya visto todo el camino recorrido desde la histórica aprobación del 80% que celebró la elaboración de una nueva carta magna. Muchas cosas pasaron desde ese octubre hasta hoy.

Pero lamentablemente para quienes esperaban que esto se terminara, pase lo que pase el domingo el proceso de cambio constitucional esta lejos de finalizar. Si gana el apruebo los partidos oficialistas deberán cumplir con la palabra empeñada y realizar cambios a la propuesta al mismo tiempo que se desarrollen las leyes que tienen que dar vida a lo aprobado al tiempo que las leyes existentes deberán modificarse en mayor o menor medida para ser concordantes con la nueva Constitución. Por ejemplo, se deberá definir que pasará con las atribuciones que tiene el delegado presidencial en las regiones ya que el texto constitucional no nombra este cargo por lo que se entiende que no existe en la estructura de gobierno regional, pero nada se dice de quien tomará las atribuciones de esta autoridad especialmente con las que tienen relación a seguridad pública a nivel local.

Pero si gana el rechazo, fue tal la fuerza del triunfo de quienes pidieron una nueva constitución que políticamente es imposible no escuchar este clamor y se hace necesario ya sea vía modificaciones al actual texto o abriendo un nuevo proceso que busque una propuesta que sí sea aprobada por una amplia mayoría, en este sentido la modificación de los quórums de 2/3 a 4/7 es un buen paso en este sentido.

Lamentablemente este domingo se nos hará una pregunta que no soporta otras respuestas, tal vez hubiese sido mejor haber aprobado o rechazado la constitución por capítulos, y no como un todo. Así haber podido avanzar en aquellos planos, como los derechos sociales, donde existen amplios consensos y que no se viesen detenidos por otros en los que existen legitimas dudas.

Con todo el 5 de septiembre con los insumos que de el resultado del plebiscito será más importante incluso que lo que ocurra este domingo.

Luis Fernando González V

Sub Director