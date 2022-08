Los días 25 y 26 de agosto se realizó en el Auditórium de la Casa Central de la Universidad de O´Higgins, el “Encuentro de Electromovilidad UOH 2022: presente y futuro”, organizado por dicha casa de estudios y la seremía de Energía, que reunió a expertos nacionales e internacionales, del sector público y privado en esta materia.

En la ceremonia inaugural, el ministro de Energía, Claudio Huepe, que se dirigió a los presentes de manera online señaló que “desde el ministerio de Energía queremos hacer un trabajo conjunto con la academia para aumentar la formación de capital humano y también la investigación y desarrollo en energías renovables, uso eficiente y en todos los temas de energía. Creemos que la universidad es una oportunidad para crear nuevos empleos de alta cabalidad e innovación tecnológica para nuestro país”, sostuvo el secretario de Estado.

Asimismo, el ministro Huepe, recalcó que “En particular en la electromovilidad estamos convencidos que es una gran oportunidad, donde podemos disminuir el consumo energético de todo el sector del transporte que en la actualidad es el segundo mayor consumidor del país y responsable aproximadamente de un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los vehículos eléctricos son cinco a siete veces más eficientes y por lo tanto un gran aporte a la descarbonización del país. Es por eso, que el ministerio de Energía en conjunto con otros actores del estado impulsa medidas para este sector, estableciendo por ejemplo estándares de eficiencia energética para los vehículos, normando la interoperabilidad del sistema de recarga de vehículos eléctricos, impulsando también el recambio de flotas de alto recorrido. Hago un llamado a continuar trabajando en conjunto por un país más energéticamente sustentable”.

Por su parte, el seremi de Energía, Claudio Martínez Molina, manifestó que “Desde la ciudad de Rancagua, en la región de O’Higgins, le contamos al resto del país y por qué no decir del mundo, que no nos quedaremos atrás en la transición cada vez más necesaria al transporte sustentable. El despliegue de la electromovilidad no es la tarea de una u otra institución, tenemos que ser capaces de coordinar las acciones como sociedad para que las personas y empresas opten por un vehículo eléctrico, debemos generar un ambiente propicio para la electromovilidad lo que implicará además un esfuerzo en la infraestructura eléctrica para desplegar redes de carga, que hagan posible este salto”.

Finalmente, el doctor y académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería, Diego Muñoz Carpintero, puso énfasis en que el parque automotriz de vehículos eléctricos está avanzando rápidamente. “Por ejemplo a mayo de 2022, según cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) la venta de vehículos eléctricos ha sido superior en 241% comparado al mismo periodo del año pasado. Además, por primera vez, en 2022, se están sumando más buses eléctricos que buses a diésel para el transporte en Chile. El 2023 habrá más de 1.700 buses eléctricos en Santiago, y varias regiones están realizando licitaciones para sus flotas de buses eléctricos”.

En el mundo, la electromovilidad ha alcanzado un amplio desarrollo, principalmente debido a que entrega la posibilidad de disminuir las emisiones de gases contaminantes propios de los vehículos. Chile no se ha quedado atrás y está avanzando sostenidamente en esta tecnología, según explicó el académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la UOH, Diego Muñoz.