Una ovación ensordecedora selló su estreno en la séptima edición del Indie For You Film Festival, famoso certamen americano de cine. “Rayén”, la ópera prima del realizador cubano-chileno Yoendris Solís García, se convertía en la favorita del público y recibía el “Audience Award”, un espaldarazo más que merecido para esta producción chilena, cuya idea nació en el corazón de la Universidad de O’Higgins.

“Todo partió cuando preparaba mi trabajo de titulación del Magíster de Artes Audiovisuales, que curso en la UOH. Me di cuenta que la Región de O’Higgins ocupa el triste tercer lugar, a nivel de país, en casos de bullying reportados, solo por detrás de las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Eso despertó mi interés por contar esta historia”, explica Yoendris sobre “Rayén”, el cortometraje que fue aceptado en la Selección Oficial del Indie For You Film Festival y ganó el corazón del público.

Rayén cuenta la historia de una joven introvertida que lidia con el dolor de perder a su madre en un trágico accidente. Su padre, también dolido, se refugia en el trabajo, olvidando las necesidades de Rayén. Esa soledad la lleva a unirse al grupo de las «chicas populares» de la escuela, pero a poco andar se da cuenta, que más allá de populares, sus nuevas amigas guardan maldad en sus corazones. Y está a un paso de recibir el bullying de las “malvadas”.

“Nos propusimos que ‘Rayén’ hiciera un recorrido por varios festivales y obviamente siempre anhelamos algún premio. Por eso nos alegramos tanto al recibir nuestro primer laurel, pues se trata de un reconocimiento al esfuerzo y amor que imprimimos en el cortometraje. Aun así, jamás imaginamos que recibiríamos opiniones tan lindas de personas que comentaron nuestra obra en la página del festival y eso fue algo verdaderamente significativo”, explica el director.

Gracias al premio obtenido en el Indie For You Film Festival, “Rayén” tuvo la posibilidad de postular al Hollywood Shortfest y espera respuesta. Además, ya son parte de la Selección Oficial de The Paus Premiere Film Festival que se realizará en noviembre próximo.

“Tuve la dicha de ser uno de los primeros estudiantes en acompañar este sueño del profesor Miguel Littin de hacer viable el desarrollo del cine en nuestra región, a través de la Universidad de O’Higgins. Primero a través del Diplomado de Realización Audiovisual, en 2016, y luego gracias a una beca que me otorgó la UOH para iniciar mis estudios en el Magister en Artes Audiovisuales. Allí pude aprender diferentes formas ver y entender el cine. Me dotó, además, de las herramientas y el conocimiento necesario para retribuirle a la UOH”, finalizó el realizador nacional.

Revisa el teaser: https://youtu.be/Uvjb0Tbwj2Q