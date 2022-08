Emocionados por el testimonio de la paciente Martina Leiva -una de las primeras beneficiarias del país del Programa de Asistencia Ventilatoria Invasiva en domicilio- que contó su experiencia y como se siente hoy motivada a seguir estudiando a pesar de su enfermedad, autoridades de salud y educación inauguraron el Aula Hospitalaria del Hospital de Santa Cruz, que es la segunda en la región y la primera en la Provincia de Colchagua, destinada a los pacientes que no pueden asistir a establecimientos tradicionales por encontrarse hospitalizados, en tratamientos médicos ambulatorios o con hospitalización domiciliaria.

El Director (s) del Servicio de Salud, Jaime Gutiérrez, manifestó su satisfacción porque se haya materializado esta iniciativa en el establecimiento colchagüino, toda vez que “cuando estaba en mi rol de director del Hospital de Santa Cruz me tocó conocer esta iniciativa en sus orígenes y me tocó impulsarla, así que hoy doblemente contento de que ya está materializada y tengamos alumnos asistiendo al aula hospitalaria e incluso algunos han egresado, así que me siento contento de que una pequeña idea se haya transformado en esta tremenda forma de poder devolver a los niños su derecho a la educación y seguir su proceso educativo sin que les afecte el tener un problema de salud”.

De igual forma, el Seremi de Educación, Gabriel Bosque resaltó que “esta Aula Hospitalaria viene a asegurar la continuidad y el derecho a la educación que tienen los niños, niñas y jóvenes en nuestro país, tenemos grandes desafíos como Educación y hemos asumido ese llamado que nos hace nuestro Presidente Gabriel Boric de impulsar una educación de un nuevo tipo, poniendo un especial énfasis en aquellos que más requieren del apoyo y entregando lo que sea necesario para su desarrollo. Sin duda que los niños que se encuentran en condición de enfermedad requieren que nosotros como Estado aseguremos que reciban la educación como todos los demás niños de nuestro país”.

Por su parte, la Seremi de Salud, Carolina Torres, expresó que “es tremendamente satisfactorio el poder entregar una atención con pertinencia territorial, y así disminuir las brechas de inequidad, ya que esta aula es la primera en la provincia y acoge a niños de todo este sector que muchas veces ha quedado un poco más relegado, es muy importante el trabajar coordinados educación y salud para garantizar que los sueños de los niños que mirábamos en el video puedan cumplirse gracias a este esfuerzo que se hace, no solo de quienes trabajan en el aula, sino que también del personal del hospital, del personal directivo y de cada uno que está vinculado a este esfuerzo para que esto funcione”.

En tanto, el director (s) del Hospital de Santa Cruz, doctor Cristian Cavalla, destacó que “como institución esta es una instancia que nos hace sentir orgullosos, porque la educación no solo tiene que ser pública, gratuita y de calidad, sino tiene que ser para todos, siendo un derecho y una necesidad absoluta, la educación es el pilar de la sociedad la cual genera una huella, tal como lo refleja el testimonio de Martina. Sin duda que nuestra Aula Hospitalaria deja una huella y un impacto positivo en las personas”.

Para Sikiu Luque, madre de una de las pacientes del Aula Hospitalaria, la implementación “nos cayó como anillo al dedo en el caso de mi hija, porque es una alternativa que le ha ayudado mucho a progresar tanto en su confianza como en la parte académica que era lo que la tenía frustrada y tenía mucha ansiedad”.

El sostenedor del Aula Hospitalaria de Santa Cruz es “Escuelas Hospitalarias Educar Sin Barreras” y su director es Claudio Miranda, quien explicó que el principal objetivo es “disminuir las brechas que deben enfrentar los estudiantes en situación de enfermedad ante el sistema educativo tradicional, como son la poca participación en clases, la mala adherencia a los tratamientos médicos y farmacológicos, la baja de asistencia, baja autoestima, la deserción escolar a causa de la enfermedad, entre otros”. Para enfrentar lo anterior, entregan asistencia en el aula ubicada en el cuarto piso del hospital, a los pacientes hospitalizados y también en domicilio, en educación parvularia, básica, especial y media.