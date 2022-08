Excelente noticia para la corta carrera deportiva de Amanda Campusano Plaza. Con solo 9 años, recientemente viajó hasta Lima para disputar el Campeonato Panamericano de Esgrima, ocasión donde sumó una medalla de bronce a su palmarés.

En el Coliseo Miguel Grau, la deportista obtuvo este importante desempeño en una cita que reunió a representantes de 10 países y donde Chile acudió con una delegación de 35 tiradores.

Amanda, en la serie U9, fue tercera, posición importante para su desarrollo en la disciplina. Es más, prontamente deberá continuar su preparación junto a sus entrenadores Ángel Grandón, Christopher y Miguel Grandón, con miras a disputar el próximo Sudamericano que se llevará a cabo durante noviembre en Curitiba, Brasil.

Sobre su actuación, Amanda dijo que “estoy muy contenta de haber obtenido el tercer lugar para Chile, estuvo difícil, di lo mejor porque me he preparado mucho con mi maestro y mis entrenadores. Me siento muy feliz por mi medalla, también quiero agradecer a mi hermano Joaquín Campusano quien me dirigió en la competencia”.

Cabe señalar que, la promisoria figura del esgrima regional, hace muy poco se integró de lleno al programa Promesas Chile.