Con mucho entusiasmo comenzaron a llegar los cientos de invitados a la celebración “Pasamos agosto, Bienvenido septiembre”, actividad organizada por la Municipalidad de Rancagua y que contó con la asistencia del alcalde Juan Ramón Godoy, los concejales Carlos Arellano, Manuel Villagra, Cristian Toledo, Hugo Guzmán, Emerson Avendaño y las concejalas Jaqueline Vidal, Viviana Morales, Valentina Cáceres y María del Carmen Orueta. También estuvo presente el Gobernador Regional, Pablo Silva, la diputada Natalia Romero, y los Consejeros Regionales Jacqueline Jorquera y Lenin Arroyo.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, se mostró muy emocionado por la masiva concurrencia de personas mayores y las numerosas muestras de afecto, señalando que “con este tremendo espectáculo quisimos traer alegría, música y color para nuestros adultos mayores”.

Durante la celebración, la máxima autoridad comunal hizo un reconocimiento a cuatro mujeres emblemáticas: Lucy Rey, presidenta del Sindicato de Músicos; Antonieta Vergine, dirigente y presidenta de la Unión del Consejo de Desarrollo de Salud (UNICODESA), Lucrecia Villarroel, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM) y Benedicta González, presidenta de la Federación Regional de Uniones Comunales de Adultos Mayores de O´Higgins, todas por su participación activa en la dirigencia social.

“Si hay algo que nos demuestran las personas mayores es la alegría de vivir, nosotros tenemos que agradecer mucho a ustedes porque de lo que ustedes sembraron, de todo lo que hicieron, hoy día nosotros podemos estar acá. Nos educaron, y desde su esfuerzo se ha construido nuestro país y nuestra ciudad”, destacó el alcalde Juan Ramón Godoy.

En la actividad, el jefe comunal hizo un importante anunció: el proyecto que creará el primero de dos Centros de Día para Adultos Mayores, donde se entregará una función integral, promoviendo y fortaleciendo su autonomía, brindando apoyo y acompañamiento, donde se realizarán terapias funcionales y cognitivas y también talleres para las personas mayores y sus cuidadores.

“Esas iniciativas tienen que ir acompañadas de un cambio cultural en cómo transformamos a Rancagua en una ciudad que respete a nuestros adultos mayores, ese es nuestro gran desafío, el desafío que tengo como alcalde con el apoyo del Concejo Municipal y que permita que no solamente sea alegría hoy el 31 de agosto, sino que podamos decir que Rancagua respeta a sus adultos mayores todo el año”, concluyó el alcalde Juan Ramón Godoy.

Benedicta González: “El alcalde quiere a las personas mayores”

“Para mí esto me ha parecido una sorpresa linda, me doy cuenta que el alcalde es una gran persona que nos quiere a las personas mayores y eso se atesora. Gracias, porque de verdad esto no me lo esperaba, yo sólo venía a ver un show y participar de algo bonito después de 2 años de encierro y me encuentro con este reconocimiento”.

Lucy Rey: “No hay que olvidarse que los adultos mayores”

“Me encantó esta celebración, me encanta porque no hay que olvidarse que los adultos mayores que son nuestra parte de vida, entonces hay que darles alegría porque ya los “viejos” creen que no queremos alegría y la necesitamos porque aún tenemos mucho que dar”.

Atlisio Miranda: “Esta celebración ha sido estupenda”

“Me parece que esta celebración ha sido estupenda, estuvo muy buena, muy selectivos los números artísticos, en especial los guitarristas que vinieron y que fueron fabulosos

Carmen Camus: “Esta fiesta que nos entrega el alcalde fue emocionante”

“Esta fiesta que nos entrega el alcalde fue emocionante porque el hecho de ver a tanto adulto mayor feliz, hemos vuelto a nuestra juventud con todos los números que presentaron y las canciones nos llevaron a un recuerdo hermoso”.

Magali Carrasco: “Agradezco esta instancia para que los adultos mayores festejemos”

“Esto de hoy lo encuentro maravilloso porque me invitaron mis amigas y estoy agradecida de nuestro alcalde Juan Ramón Godoy porque siempre está preocupado de todo lo que nos pueda pasar a los adultos mayores. Vi al “Pollo” Fuentes y por eso agradezco esta instancia para que los adultos mayores festejemos que pasamos agosto”.

Antonieta Vergine: ““Quiero agradecerle al alcalde por esta gran celebración”

“Quiero agradecerle en primera instancia al alcalde por esta gran celebración que nos dio. Creo que los adultos mayores hemos entregado demasiado en la vida; por lo tanto, nos merecemos ésta y muchas otras más, así es que gracias alcalde”.