Por: Fernando Ávila F.

Este jueves se llevó a cabo la formalización de cuatro personas, tres de ellos mayores y un menor de edad, los que protagonizaron un verdadero “tour delictual” por servicentros de Rancagua.

Los tres mayores de edad permanecían en el Centro de La Gonzalina, mientras que el menor permanece bajo tutela en régimen cerrado en Graneros.

El Ministerio Público en voz del Fiscal, Carlos Fuentes, los formalizó debido a que el día 28 de agosto los cuatro imputados llegaron hasta el servicentro Shell de calle Nelson Pereira, se bajan con un arma de fuego, intimidan a un bombero y otra persona, se llevan dinero y celulares. Además sustraen cerca de 100 mil pesos de la caja registradora, delito de robo con intimidación

Tras ello llegan en un vehículo negro, marca Toyota Yaris, hasta un servicentro Copec de Rancagua, donde intimidan a un bombero, se llevan el celular y 80 mil pesos en dinero en efectivo, a un segundo bombero le roban 190 mil pesos, segundo delito de robo con ’intimidación. Luego, en el mismo vehículo llegan a Carretera El Cobre de la comuna de Rancagua, servicentro Shell, donde intimidan y golpean a un bombero, le llevan el celular y desde la caja registradora se llevan la suma de 300 mil pesos, tercer delito de robo con intimidación.

Ya el 30 de agosto, en la población Algarrobo de Rancagua, se encuentra a uno de los imputados, quien mantenía cartuchos a fogueo, un arma a fogueo, un revólver, cortapluma, cuatro celulares, 454 mil pesos en dinero en efectivo además de 90 gramos de cocaína base y ketamina. En otra dependencia de la casa estaba un segundo imputado quien mantenía cocaína base (35 gramos), por lo que se suma para uno de ellos el delito de tenencia ilegal de armas y municiones más el de microtráfico, mismo delito este último para el segundo de los sujetos encontrado en la población antes mencionada.

Ninguno de los implicados, luego de ser consultados por sus abogados, prestó declaración en el desarrollo de la audiencia. Cabe destacar que además de estos tres delitos, los sujetos están siendo investigados por otros tres hechos, para los que según el Fiscal, Carlos Fuentes, deberá pedir una nueva audiencia.

Para el imputado T.M, chofer del vehículo, se pidió arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a las víctimas. El defensor Raúl Barahona se allanó a dicha solicitud con un plazo de investigación de 120 días

Para C.S.S, se pidió la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional. El defensor, Franco Vasallo, también se allanó a lo solicitado por el Ministerio Público estando de acuerdo con el plazo de 120 días. Para investigar los hechos.

Para Carla Reyes, defensora del menor de 17 años, N.H, cuestionó lo entregado por el Fiscal sobre la participación de su representado en el hecho, por lo que se opuso a la medida de internación provisoria, agregando que las victimas afectadas en sus declaraciones no nombran las vestimentas que el imputado menor de edad portaba.

Sobre el imputado J.A, las evidencias que se mostraron según el defensor, no eran concluyentes, y se llegó a su representado producto de la declaración de un tercero, también imputado en la causa, por lo que lo exhibido por el Ministerio Público no muestra pruebas reales. Esto debido a que las fotografías exhibidas no acreditan la participación de su representado en los hechos, en este caso ropa que según la defensa no necesariamente el imputado estuviese usando el día de los hechos.

Para el imputado, J.A, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue acogida, en tanto para el imputado N.H, menor de edad, se pidió la medida de internación provisoria bajo régimen cerrado, la que también se acogió, dando un plazo de investigación de 120 días.