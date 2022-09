Tras los comicios, la diputada, Marcela Riquelme, lamentó el resultado, no ocultando su tristeza, pero a la vez sostuvo entender y acoger el llamado de la ciudadanía, quienes a su juicio buscaban más unidad, más consenso creyendo que no lo supieron dar. Agregó que se debe hace la evaluación de daños, de responsabilidades para seguir juntos. “El llamado de la ciudadanía fue clarísimo, Chile votó por una nueva Constitución, y hoy en día hay conceso político de eso, de todos los sectores políticos de que la Constitución del ochenta ya no debiera seguir rigiéndonos, por lo tanto no existe duda sobre eso. Tampoco existe duda de que no son los parlamentarios los que deben redactar esta norma. También la ciudadanía se expresó, y tenemos que convocar bajo el alero de nuestro Presidente a un gran pacto de unidad donde estén todos los sectores representados, las fuerzas políticas y los movimientos sociales para poder dar espacio al diálogo y generar los consensos necesarios para un nuevo texto constitucional”.