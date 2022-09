Para el representante regional de Amarillos, Alex Becerra luego del resultado de las elecciones dijo “Como Amarillos x Chile región de O’Higgins estamos satisfechos por el trabajo realizado en recorrer toda nuestra región en miras de explicar el texto propuesto en base a un análisis de texto explicando lo bueno y malo, exponiendo las ventajas y desventajas del mismo y por qué nuestra opción fue Rechazar”

No obstante agregó “pero hoy no ha ganado ningún sector en particular, ni los que votamos Rechazo debemos sentirnos ganadores, ni los del Apruebo perdedores. El país nos dijo que tenemos que seguir trabajando en miras de un acuerdo social que logre un amplio respaldo ciudadano. Fuimos mandatados a generar la casa de todos y solo ese puede ser la meta a lograr, el país no podía conformarse con algo que tenía importantes falencias, y que generaba tantas divisiones. El pueblo de Chile nos acaba de decir: queremos que conversen, pero esta vez enserio e incluyendo a todos, los estamos observando”.

Becerra añadió “Ahora la pelota está en el poder constituido, y éste debe volver a iniciar un acuerdo político para avanzar a la creación de una nueva convención. Pero esta vez no empezaremos de cero, entendemos que existen varios temas que ha instalado la constituyente y los rescataremos; además, debemos revisar lo propuesto por la ex presidenta Bachelet, y por qué no, también lo bueno de la actual constitución y de las experiencias internacionales. Esperamos que el presidente impulse el nuevo proceso lo antes posible para ponernos a trabajar, pero ahora con todos, entre todos y para todos”.

El representante regional de Amarillos finalizó expresando “Chile le dijo no a la agotada Constitución del 80 y hoy le dijo no a la Constitución de la extrema izquierda, y nos llama a continuar con la confección de una Constitución de centro. Hay tiempo que recuperar, debemos volver a trabajar invitando a todos los sectores que de forma desinteresada y sin revanchismos busquemos ese contrato social que nos interprete a todos en miras del camino a seguir para alcanzar el bien común”, culminó Becerra.