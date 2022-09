Por: Ximena Mella Urra.

Fotos: Marco Lara.

No es fácil contar con más de un siglo de vida y seguir vigentes. Es que como medio de comunicación, nuestra misión de mantener a la región informada cada vez está sufriendo cambios más rápidos y repentinos debido a la velocidad con las que cambia la tecnología. Para abordar este y otros temas, es que El Rancagüino convocó a clientes, empresas, instituciones y emprendedores a un evento especial para cerrar nuestro mes aniversario, esta semana en Centro de Eventos Los Tres Caminos, en Graneros.

Para Luis Fernando González, subdirector del medio, reconoció que hoy más que nunca las personas están leyendo El Rancagüino, sumando los formatos de papel, diario digital, web, y especialmente, los ejemplare digitales enviado a través de una de las rede sociales más usadas: whatsapp. “Esto nació improvisado llegada la pandemia, cuando todos nos vimos encerrados en nuestras casas y viendo que sería difícil distribuir el diario papel, nuestra mayor venta en quioscos y la calle, los cuales también debieron cerrar”, dijo. “Profundizamos así un formato que ya habíamos probado pero sin darle mayor trascendencia. Mandar este link o en formato PDF, por esta red social, a mucha gente al mismo tiempo, resultó y además, cada nota de este papel digital, al presionar el titular, está vinculada a una nota en la web. Por lo tanto, muchas más personas comenzaron a visitar nuestra página”. Es así que se calculó que el diario en este formato alcanzó a llegar a unas 250 mil personas, creciendo “viralmente”.

A lo anterior sumó la actividad en el sitio web www.elrancaguino.cl donde ha recibido más de un millón de visitas mensuales y ganado cerca de 350 mil seguidores en sus redes sociales. “Estos son números que ningún de día dejan de crecer, algunos días más que otros, pero siempre creciendo y lo mejor de manera orgánica, sin campañas pagadas”.

A su juicio, esta sociedad cambia muy rápido. “Si al mismo tiempo no evolucionamos rápidamente, quedamos fuera. Por eso estamos realizando cambios de la única manera que se puede, haciéndolos. Estamos variando, experimentando, cambiando. En los próximos días se verán cambios en nuestra web y redes. Si algo no funciona, no importa, se sigue con otra idea”, adelantó Luis Fernando.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

En la ocasión, la jefa de Informaciones de El Rancagüino, la periodista Alejandra Sepúlveda, demostró la importancia de estar al día en el mundo de las comunicaciones como medio de comunicación. Además, valoró el aumento del número de lectores diarios que hoy alcanzan los 400 mil, logrado gracias al profesionalismo y fundamentos del trabajo de 107 años con enfoque regional. “Hoy nos reunimos para celebrar y hablar de ideas-prosiguió Sepúlveda-, el de poder mejorar el crecimiento de la región de O´Higgins en conjunto con empresarios, emprendedores e instituciones”. A su juicio, hay que ofrecer valor, resolver problemas, pero sobre todo ayudar a los habitantes de la región, ahí está nuestra labor, insistió. “Juramos trabajar de buena fe, por nuestro progreso personal y el de nuestra provincia”.

De esta forma, la encargada de Informaciones, recordó a don Miguel González, el fundador de El Rancagüino. “Sentimos que nos llamaban y acudimos. Pero, aunque seguros de que llegamos a llenar un vacío existente, no creemos que, sin sacrificios, podamos quedar ipso facto, cómodamente embutidos en un hueco hecho para nosotros. Estos fundamentos están vigentes después de 107 años y que la Familia González ha expandido año tras año a la familia de El Rancagüino”.

En 1915 El Rancagüino nació un 15 de agosto al vender menos de cien diarios, a la salida de una iglesia, indicó. “En el 2000 alcanzamos los diez mil ejemplares para que nos leyeran unas 60 mil personas diariamente. Antes de la pandemia, el papel junto con las plataformas digitales, reunieron a más de 250 mil personas. En la actualidad, sumado las redes sociales, sitio web y la edición diaria en formato papel y digital, podríamos sumar 450 mil personas diarias”, enumeró la periodista.

REDES

Para la jefa de Informaciones, debemos preguntarnos si es necesario estar en todas las plataformas sociales al mismo tiempo, o es mejor trabajar bien en una: Menos, es más, parece ser el lema. “Según datos de IBM cada 11 horas se duplica la información disponible en el mundo, nos encontramos en un darwinismo digital, donde existe más información disponible que la que podamos ver en toda nuestra vida. Y en esta era no triunfarán, ni los más grandes, ni los más viejos, sino los que mejor se adapten, tengan claras su ideas y visión, sin importar en que red social nos encontremos vigentes”.

De esta forma El Rancagüino sigue generando sinergia y redes para el desarrollo regional, argumentó. “Por eso realizaremos tres seminarios: turismo sustentable (ya se realizó), sobre energía renovable y crecimiento y un último encuentro que abordará el uso de agua y suelos para la agricultura regional”.

Director fue homenajeado por 50 años de servicio

En el marco de la celebración del medio de comunicación, sus trabajadores y colaboradores quisieron realizar un homenaje al actual director de Diario El Rancagüino, Alejandro González Pino, por sus 50 años de trayectoria colaborando en diversas labores del periodismo a través de su trabajo en el medio.

Destacada es su experiencia en foto periodismo, que lo llevó a dar clases en diversas instituciones y organismos ligados al periodismo. El 2005 asumió de forma oficial como director del medio.