ARIES (21 marzo – 20 abril).

Se acerca cambios relevantes en el trabajo, tendrás que asumir tareas nuevas y controlar y afrontar las situaciones que se vayan presentando de forma que no te afecten en lo personal. En lo sentimental, recibirás mucho más de lo que das.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Por más que buscas, no encuentras ideas en tu cabeza, es como si la tuvieras vacía. Tan sólo sientes el retumbar de algo que alocadamente choca contra todas las paredes de tu cerebro. Si no has tomado vacaciones, esa puede ser la causa….

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Este fin de semana habrá despejado muchas de las dudas sentimentales que atenazaban una felicidad plena en tu relación de pareja. En general, los Géminis necesitan reactivar las relaciones personales para no caer en la rutina.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Necesitarás hacer las paces cuanto antes con algunas personas amigas de las que te separaste por una mala interpretación. Tendrás que dejar tu ego de lado y bajar a la realidad de la cosas.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Ante el aburrimiento, échale imaginación: preferirás vivir el día como si de una novela se tratara. Trazarás las primeras líneas de la misma y luego irás inventando varios finales, siempre con el humor y la complicidad de una persona que tienes al lado.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La vuelta de las vacaciones puede obligarte a iniciar un plan de mejora física que no sólo tiene que ver con el peso acumulado. También con otra serie de disfunciones que has ido relegando. Y ahora ha llegado el momento de solucionarlo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Vibraciones positivas en lo económico, tal vez sea un momento propicio para pedir esa mejorar laboral que estás aparcando hace tiempo por no verlo muy claro. Si no tienes trabajo, mira bien las ofertas, porque hoy puede ser tu día de suerte.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Hoy buscarás la seguridad económica frente al riesgo y a la aventura de ser el líder desinteresado que lucha por la mejora de todos. Harás una tentativa de cambio en el terreno profesional y el resultado podría ser más positivo de lo que esperabas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Te preocupan demasiadas cosas a la vez y quizá no sea para tanto. Conviene que te relajes y tomes la medida justa de tus agobios. Los achuchones económicos pasarán pronto y el estrés acumulado también.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Recibirás una buena noticia relacionada con las finanzas o con dinero. Te conviene ser más cauto que en otras ocasiones y guardar para después hallar. Tu pareja reclama más atención y dedicación; piensa en qué punto de la relación te encuentras y si quieres seguir.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

En más de una ocasión durante esta jornada vas a tener la oportunidad de dejar claro tu punto de vista y serás consciente de que será positivo que lo hagas claramente si no quieres malos entendidos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu salud puede sufrir algún revés que te tenga apartado durante algún día del trabajo u ocupaciones diarias, pero las posibles afecciones que puedas sufrir serán leves y poco duraderas.