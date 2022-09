Por: Ximena Mella Urra.

Luego del plebiscito de salida de este domingo en que la opción Rechazó, se adjudicó la mayoría, el senador por la región Juan Luis Castro entregó a #DiarioElRancagüino su análisis de este suceso partiendo por confesar que no imaginaron las cifras definitivas. “En nuestra zona los números fueron fuertes y contundentes”, dijo.

Por ello, exige una profunda autocrítica. En primer lugar desde los ex convencionales que redactaron este texto para explicar cómo se baja de un 78% en el plebiscito de entrada a un 38% en el plebiscito de salida. “Son los primeros responsables porque la escribieron, la avalaron y difundieron. Hasta ahora no he escuchado a nadie. Hay varios en la región que podrían dar una explicación, sobre todo los de izquierda”.

En cuanto a la gestión del Gobierno del presidente Gabriel Boric, el senador Castro pide que tome un rol más protagónico para situar en el Congreso la conversación de cómo encausar un nuevo proceso constituyente y qué características tendría. “El anhelo de una nueva constitución no se ha desvanecido, sí la imagen de la ciudadanía”, añadió. Pero cree y le pide al Gobierno, no dejar de gobernar porque “hay desafíos no resueltos aún en materia de seguridad pública, económica, de salud, etc. No puede detenerse solo en la reforma a la carta constitucional, debe dar solución a los problemas urgentes”.

Además, para esta semana el parlamentario espera un cambio de gabinete que debiera ser inminente “tras un desgaste de ciertas carteras, y para que le dé un aire fresco al gobierno, un nuevo impulso, un equipo de embajadores que hagan fuerte la pega y con mucho empoderamiento, demostrando que la gestión no se deb

Asume que esta autocrítica debe ser de todos, incluso de los partidos políticos. “Soy parte de un partido de Gobierno y aquí sin duda faltó más fuerza para que del ámbito socialdemócrata, hubiera más convicción y haber persuadido de mejor forma a sectores más extremos, como el PC o algunos del Frente Amplio que tuvieron posiciones más dogmáticas en la constituyente, que no querían mover ni una coma en el documento presentado. Esto levantó temas que fueron de controversia”, declaró.

LO QUE SE VIENE

A juicio del senador, ahora se pide moderación, “que el Gobierno escuche y que el mundo socialista y democrático ponga énfasis en que el cambio debe ir de la mano, sin posiciones extremas. Se requiere de un fuerte cambio de rumbo”. Por eso ahora-pide- corresponde un acuerdo político entre el Congreso y La Moneda para no dejar en el olvido los cambios constitucionales. “Eso sería un error, así como hacer lo mismo que se hizo en la pasada convención, porque debemos aprender de esta elección”. Tiene que existir voluntad, “que pretendo que la derecha concrete, es hora que la nueva constitución se concrete”, insistió.

Por último, estimó que en menos de un año podría estar cerrado un nuevo proceso constituyente. “Según estimó el SERVEL, a enero próximo cuando se puedan hacer elecciones nuevamente, será un buen momento para elegir una convención más pequeña con un panel de expertos que la acompañe, ya que “perfectamente podría trabajar unos seis meses para tener un plebiscito de salida por agosto aproximadamente, que es inevitable porque es el curso que se necesita para una nueva constitución”, finalizó Juan Luis Castro.