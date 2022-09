Fue en el 2000, cuando tenía 19 años, que Rodolfo Gallegos ingresó como operario en la División El Teniente. “No sabía mucho de minería”, reconoce.

En ese entonces, se dedicó a trabajar en las fortificaciones de madera, en un equipo donde el promedio de edad dice, rondaba los 50 años. “Fue un choque generacional, me enseñaron mucho. Fue una experiencia enriquecedora”, afirma.

¿A qué te dedicas hoy en El Teniente?

“Hoy soy operador experto en Pilar Norte. Estoy acá desde 2009. Lidero cuadrillas de reducción secundaria. Nuestra misión es reducir las colpas (fragmentos de roca de gran tamaño) para dar continuidad a la extracción que hacen los equipos LHD (palas cargadoras que vacían el mineral a los piques)”.



¿Cómo lo hacen?

“Hay distintas maneras. Cuando los equipos perforan las colpas, nosotros introducimos cartuchos de dinamita para reducirlas. Si no está esa perforación, dirigimos el explosivo en forma directa con unas barras. También trabajamos con otro explosivo, que es una emulsión, que se pone directo en las colpas más expuestas”.

¿Cómo ves tu evolución dentro de El Teniente?

“Siento satisfacción de mi evolución cuando miro hacia atrás y veo los 22 años que llevo en la División. Ha sido bastante positiva y me siento orgulloso de cómo me he desarrollado y las oportunidades que he sabido aprovechar. La idea es continuar haciéndolo”.

¿Qué significa para ti trabajar en la minería?

“Entiendo que, si bien hay sacrificios, es un orgullo desempeñarse acá. Los recursos que genera Codelco son para el desarrollo del país, entonces es gratificante para uno como trabajador. También estoy agradecido de lo que la División me ha permitido desarrollar en el ámbito familiar. Tengo mi casa, estabilidad económica y laboral, he podido estudiar”.

¿Qué valor tiene tu trabajo para tu familia?

“Para todos es un orgullo, porque al final la familia completa se empapa de la cultura minera y la pareja es un apoyo fundamental, porque es complejo llevar el tema de los turnos. Lo principal para nosotros es trabajar con seguridad, porque tenemos una familia y yo quiero ver crecer a mi hijo, verlo en su licenciatura, que vaya a la universidad. Aquí uno piensa todo lo que conlleva el hecho de que te pueda pasar algo, entonces las decisiones que uno toma tienen que ser pensando en ellos”.