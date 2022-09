Por: Fernando Ávila F.

Yossoline Capri Leiva Poblete, nacida en San Vicente de Tagua Tagua, se crió en Pelequén y estudió en Rengo, lleva casi 15 años viviendo en España. Nos cuenta que en España los chilenos sólo tienen tres lugares para sufragar y, “hay que recorrer muchos kilómetros, aparte del gasto, alojamiento y faltar al trabajo o, cuando hay niños, nos gustaría que nos faciliten más opciones. Mi viaje es de 577 kilómetros, voy en mi coche particular. Desde Zarautz País Vasco norte de España, hasta Barcelona. Madrid me queda más cerca pero es donde me toca acudir a todo tipo de trámite”, dice.

Agrega que “las mesas han abierto a las 08:00de la mañana, hasta las 18 horas. Han acudido en orden, entusiasmados a pesar que no vivimos en Chile, nos interesa todo lo que ocurre en nuestro país, lo sentimos, añoramos y queremos que sea un Chile de bien para todos. Es emocionante ver y escuchar el acento de Chile, esa picardía que muchos la conservan, y como buenos chilenos no faltan los que llevan cositas ricas para vender, que nos traslada a esos lindos momentos que pasamos en familia”.