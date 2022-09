La magnitud de la derrota del apruebo fue de tal magnitud que poco se había planificado este escenario. Lo que se suponía una definición estrecha no fue tal.

En una jornada marcada por una gran participación ciudadana se rechazó la propuesta de la Asamblea Constituyente.

Ya el día después la pregunta sigue siendo que es lo que viene, pero al mismo tiempo de que bajo el dólar y subieron las bolsas llama la atención la falta de autocritica de algunos de quienes escribieron el rechazado texto.

Políticamente la pelota la tiene el presidente, el mandatario es el llamado a liderar un nuevo proceso constituyente que debe tener vocación de mayoría, es decir aspirar a ser aprobada por un 60 o 70 por ciento de los chilenos al mismo tiempo que debería darse lo más pronto posible el anunciado cambio de gabinete. Es que es difícil iniciar las necesarias conversaciones políticas si no se tiene certeza de que quien está al frente continuará o no en su cargo.

En este sentido junto con el cambio en el poder central mal no haría una revisión de los gabinetes regionales y que al menos se terminen de nombrar todos los cargos. Aún faltan por ejemplo directores titulares en Salud, Serviu y Turismo.

Con toda la gran participación electoral y lo aplastante del triunfo del rechazo desmienten por si mismo a quienes afirman que fue un voto causado por las llamadas fake news, sin hacerse cargo de las deficiencias del texto que en su redacción permitía variadas interpretaciones. Creer que la “desinformación” por si misma es capaz de generar tal flujo de votos es simplemente infravalorar la inteligencia del país, y es mirar en menos a los votantes, mostrando una falta de conexión con el Chile real que en parte explica la derrota.

Terminar con una institución como el Senado, transformar el Poder Judicial y el Poder Legislativo y declarar a Chile como un Estado “plurinacional” fueron algunas de las propuestas que generaron resquemor en buena parte de la ciudadanía, lo mismo que la actuación de muchos y muchas convencionales que dejaron en evidencia su inexperiencia política y un afán reivindicatorio que se tradujo en revanchismo al momento de discutir y aprobar algunas normas y una vez más deja al descubierto que las redes sociales son simplemente un reflejo de una realidad virtual, no de la realidad real.

Ojalá esto sirva para tomar en cuenta a la ciudadanía, no solo en las grandes decisiones sino también en las pequeñas. Por ejemplo no entendemos la decisión de la Delegación Presidencial, sin consulta alguna a los participantes ni menos a la comunidad, de que el tradicional desfile del 2 de octubre en Rancagua no se haga en la fecha,, sino un día antes el 1 de octubre y retornando al Estadio El Teniente donde tan malas experiencias ha habido especialmente en cuanto al reparto de entradas se refiere. Al parecer el delegado cree que el 2 de octubre es una celebración militar, cuando no es así. Es una fiesta rancagüina a la que invitamos a participar a los militares. La vuelta al estadio solo se entiende por una mayor comodidad de los organizadores y un temor a la calle de nuestras autoridades preparando una eventual visita presidencial, pero con un público controlado.

Mucho se nota que no hay rancagüinos en la Delegación, que se apropió de una celebración que no corresponde que organicen, ya que es una fiesta rancagüina que nada tiene que ver con política. Debería ser el municipio local el que organice o al menos la gobernación regional que es electa popularmente y no una figura que representa al poder central y que poco le importa el sentir de la comunidad, ya que no depende de nosotros sino de su único elector en La Moneda.

Luis Fernando González V.

Sub Director