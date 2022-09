En la sociedad actual, nos ha tocado ver en distintas circunstancias como se ha ido perdiendo el valor y la importancia del respeto, es por esto que debemos tener presente como adultos la necesidad de inculcar este valor que cada día se ve más en decadencia.

Muchas veces dejamos en manos del otro la responsabilidad de nuestros actos y eso nos lleva a normalizar que las personas se hagan escuchar, a través de las “faltas de respeto”.

Enseñemos y eduquemos a nuestros niños desde el respeto, somos nosotros los adultos los responsables de plasmar este valor, para formar niños con las herramientas suficientes para enfrentase a esta sociedad.

Enseñemos a respetar, con estos pequeños pasos:

Mantén la calma y no grites.

Si quieres enseñar a respetar, es importante dar ejemplo y mantener siempre un tono calmado. Gritar a una persona es una falta de respeto también. Aunque puede resultar difícil, en algunos momentos de frustración con los niños, hay que intentar no gritar.

No utilices etiquetas negativas o insultos.

Decirle a un niño: “eres un niño malo” o “eres un inútil” es muy perjudicial para la autoestima, pero también fomenta una actitud irrespetuosa en él. Por ello, cuando se comporte mal, es mejor decirle: “Eso que has hecho está mal”, centrándonos en su acción no juzgando al niño.

Entiende por qué te ha faltado al respeto.

Cuando un niño comete faltas de respeto, es mejor entender por qué lo ha hecho y ayudarle a explorar sus sentimientos. Por ejemplo, un niño te llama “malo”, le preguntaremos por qué lo ha dicho, si es porque está enfadado o triste. Tenemos que pensar qué es lo que le ha hecho enojar, y decirle “¿Estás enojado por esto?”. Debemos ser compresivos con su enojo y hacerles entender, que no por ese enojo, una persona es mala y que herir a los demás, no es una manera de solucionar los problemas. Una vez que lo entienda podemos negociar con él cómo solucionar su enojo.

Respétale.

Respeta sus gustos y preferencias. No le obligues a algo que no quiere, igual que no le obligarías a un adulto. Sugiere, anima, aconseja, pero no obligues. Si el niño tiene su propia manera de hacer las cosas, déjalo que lo haga. No pretendas tener un control completo sobre el comportamiento de sus gustos o preferencias. Respeta sus decisiones y deja que tome sus propias decisiones.

Cuando aceptamos las diferencias de los niños, se sienten escuchados y respetados. Aprenden a cómo tratar a otros que tienen diferentes opiniones y a respetar a los demás a pesar de sus diferencias.

No permitas que te falten al respeto.

No permitas que los niños, ni nadie te falten al respeto. Para esto, debes ser un buen modelo para ellos, no permitiendo que nadie se aproveche de ti o que no te acepte tal como eres.

Pon límites.

Al enseñar respeto, es importante poner límites a los niños, acerca de lo que es correcto e incorrecto. Cuando se comporte de forma irrespetuosa, llámale la atención, de forma calmada, sin gritar, como hemos mencionado antes. Y enséñale las consecuencias de ese comportamiento: a él le tratarán igual, no le harán caso, se enfadarán con él.

Sin embargo, si hay mucha activación emocional, si el niño está muy alterado, es mejor esperar a que se calme, o incluso ayudarle a ello.

Discúlpate cuando te equivocas.

Cuando te equivocas, no cumples lo que prometes o eres demasiado duro con un niño es importante disculparse con él. No solo le transmitiremos humildad y la importancia de pedir perdón, sino también le enseñaremos respeto.

Felicitarle cuando sea respetuoso.

Es importante que aprenda las acciones que están bien y que son respetuosas. Hazle saber que aquello que ha hecho está bien, porque así será más probable que lo repita.

Sin respeto, las relaciones interpersonales se llenarán de conflictos y de insatisfacción. Si no respetamos a los demás, no van a respetarnos a nosotros, y si no nos respetamos a nosotros mismos tampoco vamos a ser respetados por los demás.

El respeto es esencial para sentirnos seguros, para poder expresarnos tal como somos sin miedo a ser juzgados, humillados o discriminados.

Ser respetuosos con los demás, ser respetados y respetarnos a nosotros mismos aumenta nuestra autoestima, autoeficacia, nuestra salud mental y nuestro bienestar.

Eduquemos a nuestros niños en base al respeto, con ello estamos sembrando una semilla hacia el futuro, para seguir forjando una sociedad más tolerante.

Fernanda González Vásquez

Jefa de Carrera

Escuela de Educación y Desarrollo Social

Instituto IPG, Sede Rancagua

