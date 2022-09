ARIES (21 marzo – 20 abril).

Busca la mejor excusa para hacer deporte porque sería de gran beneficio para tu condición física y mental. En el terreno sentimental sorpresas agradables, aunque deberías acercarte a aquellas actividades que te proporcionan bienestar y disfrute y rehuir de los compromisos sociales.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tu situación económica es estable aunque en estos días es probable que notes algún movimiento en la cuenta que no sabes muy bien de dónde viene. Tendrás que hacer memoria para acordarte de los gastos con la tarjeta de crédito.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Vives y sientes con tanta intensidad que hasta los asuntos más triviales te parecen de una importancia extrema. Vas a involucrarte en un proyecto laboral nuevo, pero debes tener cuidado y que no te vaya la vida en ello.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Perspectivas de viajes, laborales y personales, ocupan tu agenda. Planifica bien. Acumulas cansancio, pero mentalmente te sientes en forma. Alguna discusión puede enturbiar tu ánimo, pero de forma pasajera.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Posiblemente hayas aceptado demasiados proyectos a la vez y ahora no tendrás tiempo ni para dormir. Intenta aplazar alguno de ellos y, si no lo consigues, háblalo con tus compañeros y recibirás el apoyo que otras veces has prestado tú.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Hoy destacan los asuntos económicos, las relaciones de interés con otras personas y la posibilidad de obtener algún crédito, aumento o extra, que te ayuden a poner en marcha un proyecto. También los cambios internos en ti puede verse favorecidos y en ellos, tu carácter.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Puedes arriesgar tu relación sentimental por dejar clara cuál es tu postura con respecto a tu familia política. Puede te tengas una discusión acalorada por ello, pero tras la tempestad vendrá una calma mucho más duradera de lo habitual.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Los contactos necesarios para ampliar tus fuentes de ingresos, podrían llegarte hoy a través de reuniones familiares o de amigos, no los desaproveches. Serán la solución a las crecientes demandas familiares y hasta incluso podrías contar con una bolsa de ahorro.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy te sentirás algo incómodo debido a un dolor leve pero persistente en una de las articulaciones, sobre todo si te gustan los deportes. Aunque no te guste ir al médico, puede ser el momento de hacerlo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Sentirás un frenazo en tu interés en la manera de afrontar el trabajo. La salud puede tener que ver con esa disminución de revoluciones, pero más bien tendrás que ver qué cuestiones de tu entorno familiar te están haciendo mella.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Intentarás solucionar un problema económico que tiene además una componente personal importante. Lo segundo no debe ser impedimento para lo primero, aunque tu relación cambie con esa persona. Ahora podrás encauzar tus energías para lograr algo positivo desde el punto de vista profesional.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Deberás pedir a algún compañero que te ayude con el trabajo, porque las complicaciones familiares te llevarán más tiempo del que esperabas, en especial si se trata de gestiones burocráticas. Harás lo que sea con tal de no afectar tu relación de pareja.