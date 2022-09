A pesar de no tener aún la edad precisa para ello, la tenista rancagüina Mikal Guerra Castillo, inició un nuevo proceso en su promisoria carrera.

Desde hace un par de semanas y producto del alto rendimiento, comenzó a desplegar su juego en la categoría 16 años y los resultados la han acompañado en este camino de proyección.

“Ha desarrollado un buen juego y a pesar de las diferencias, principalmente físicas, los enfrentamientos fueron parejos”, señala la madre de la tenista, Andrea Castillo, quien la acompaña en sus diversas giras por todo el país.

Las últimas semanas, participó activamente en el circuito COSAT, llegando a semifinales tanto en singles como en dobles, y eso tiene conforme a la deportista y su cuerpo técnico. “Yo estoy tranquila y asumiendo desafíos que espero me lleven a un mejor nivel. Paso a paso quemando etapas, no ha sido fácil el cambio, pero me voy acomodando con el pasar de los partidos”, comenta Mikal.