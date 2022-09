Respecto al anuncio del Serviu de que expropiará la Gruta de Lourdes para el paso de una ciclovia en el marco del proyecto de ampliación de Av Baquedano, el Senador Juan Luis Castro expuso “Creo que es un grave error aunque sea parcial en la Gruta de Lourdes de Rancagua, estamos hablando de una consideración histórica, valórica, religiosa, que Rancagua ha luchado, ha querido, busca, necesita que esa gruta se preserve, no que esa gruta se destruya ni menos que sea expropiada”

El jurista añadió “me llama poderosamente la atención que este decreto que yo no comparto y que por el contrario voy a impugnar con todos los métodos y medidas administrativas que corresponda porque me parece un total despropósito para la ciudad de Rancagua, para el SERVIU, para la comunidad que se pretenda hacer una expropiación de esta naturaleza de manera administrativa, inconsulta y pasando a llevar los intereses de los más afectados que es la comunidad rancagüina”.

El senador socialista agregó “Me parece impropio, no lo comparto y lo impugnaré en la contraloría que es la sede donde se puede hacer jurídicamente una crítica formal al proceso para que éste se revierta. Después de todas las advertencias, de todo lo que hemos dicho y dialogado, si la autoridad no escucha, es porque tiene otro interés, no está respetando el bien común y está pasando a llevar la tradición de la fe católica en la ciudad de Rancagua y eso yo no lo voy a aceptar, me parece impropio y es un despropósito”, finalizó.