Por: Fernando Ávila F.

En el Juzgado de Garantía de Rancagua se realizó la mañana de este viernes la formalización del ex juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Luis Barría, por el delito de abuso sexual contra una víctima M.B.A, decretando un plazo de investigación de 120 días. El Juzgado señaló que para imponer medidas cautelares se debe presentar previamente una querella de capítulos, por lo que no corresponde en esta etapa disponer de dichas medidas.

En este caso la querella de capítulos tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad criminal de los jueces, fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones e importaren una infracción penada por la ley.

La Fiscal, Carmen Gloria Agurto, adujo que en el año 2018, el imputado como Juez de Garantía de Rancagua, llegó hasta una de las salas de audiencia donde se encontraba la víctima, quien era funcionaria administrativa de actas, fue así como la víctima, quien estaba sentada en su escritorio, recibe acciones de relevancia sexual, tomándole el ex juez su cara, logrando besarla en la mitad de su boca, lo que provocó un daño sicológico, calificado como abuso sexual propio como autor directo.

La parte querellante, Katherine Villagra, pidió medidas cautelares, ya que adujo que el ex juez se aprovechó de su condición jerárquica, pidiendo la prisión preventiva, esto debido a que se está en presencia de un delito sexual, agregando que han solicitado diligencias investigativas. Se enfatizó en un abuso de su condición de funcionario público.

La Defensa del ex juez, Ángel Valencia, indicó que lo expuesto son afirmaciones inaceptables, e intolerables, específicamente que se diga que su representado haya hecho uso de contactos para eludir la acción de la justicia, así como se le atribuyan delitos por los que ni siquiera se le haya formalizado.

Aseguró que no hay antecedentes de los hechos, por lo que no procedía la medida cautelar de prisión preventiva, indicando que en su momento la víctima dijo tener una relación buena, cordial y profesional con el imputado, declaración realizada el año 2020. Sobre los hechos descritos por la Fiscal, los calificó como falsos, aduciendo que no es efectivo que no se hayan adoptado medidas en contra de su representado, ya que por otros hechos, fue suspendido por tres meses de su cargo, las supuestas víctima siguen trabajando en lugares distintos, así como el ex juez actualmente por disposición de la Corte Suprema se desempeña en otro cargo, específicamente como relator, siendo estas alegaciones injustas y abstractas. Finalmente el Juez, Felipe Izquierdo, determinó un plazo de investigación de 120 días.

LOS HECHOS

La denuncia fue acreditada por la Superintendencia de Salud a través de una resolución, donde se obliga a la Corporación Administrativa del Poder Judicial -como empleador de la víctima- y a la Corte Suprema como superior jerárquico de ellos, a realizar las medidas de mitigación, las que hasta ahora, y según la afectada no se han hecho.

Fue a comienzos del 2021 cuando se conocieron las primeras denuncias contra Barría. Fueron cuatro las funcionarias del Poder Judicial quienes señalaron haber sido víctimas de acoso sexual y laboral. Todas fueron acreditadas, sin embargo, el ahora relator fue sancionado sólo por dos, ya que las otras habían prescrito. Debido a esto, Barría fue suspendido de sus funciones y, posteriormente, trasladado a nuevas funciones como relator de la Corte de Rancagua. Sobre esta denuncia, también es antigua, pero no ha prescrito. La victima por temor no se había atrevido a realizarla antes.