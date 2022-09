“La muerte de mi amada madre, su majestad la reina, supone un momento de profunda tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia”, así se pronunció Carlos III tras conocerse el fallecimiento de Isabel II.

El ahora monarca prosiguió en comunicado oficial: “Lloramos profundamente la muerte de una reina muy querida y una madre muy amada. Soy consciente de que su pérdida se lamentará profundamente en todo el país y la Commonwealth, así como entre innumerables personas en el mundo entero”.

“Durante este periodo de tristeza, luto y cambio; mi familia y yo seremos consolados y sostenidos por el enorme afecto con el que la reina fue tan ampliamente reconocida”, finalizó el nuevo rey de Inglaterra.

HEREDERO DESDE LA NIÑEZ, REY EN SU MADUREZ.

Y es que a su majestad Carlos III de Inglaterra le ha tocado esperar siete décadas para convertirse en rey. Como primogénito, fue nombrado heredero a los 3 años. Corría el año 1952 y la muerte del rey Jorge VI hizo que su madre fuera nombrada reina.

Carlos de Gales nació el 14 de noviembre de 1948, cuando Isabel II era todavía princesa y duquesa de Edimburgo, casada con el duque de Edimburgo Felipe Mountbatten. Miembro de la Casa de Windsor, sus hermanos son Ana, Princesa Real; Andrés, Duque de York; y Eduardo, Conde de Wessex.

En 1957, Carlos comenzó su educación en el mismo colegio en que su padre, el duque de Edimburgo, había estudiado: el Cheam School. Fue, por tanto, el primer heredero al trono en estudiar en la escuela pública.

Un año después, en 1958, Isabel II le concedió a Carlos el título de príncipe de Gales (título en el que fue investido en 1969, un año antes de tomar posesión de su escaño en la Cámara de los Lores en 1970 e ingresar en la marina en 1971).

También fue el primer miembro de la realeza británica en formar parte de la Commonwealth (Comunidad Británica de Naciones), pues en 1966 se fue a estudiar a Melbourne (Australia), como parte de un intercambio. Y es el primero en poseer formación universitaria (estudió en la Trinity College de Cambridge).

Carlos ostenta, además, el tradicional título familiar de duque de Cornwall y varios títulos otorgados por la nobleza escocesa: duque de Rothesay, conde de Carrick, barón de Renfrew, señor de las Islas y príncipe y gran Steward de Escocia. También es caballero de la Jarretera, caballero Comendador de la Orden de Bath y conde de Chester.

Durante su juventud como príncipe se le conocieron varios amoríos: Georgiana Russell, hija del embajador británico en España John Russell; Lady Jane Wellesley, hija del octavo duque de Wellington; Davina Sheffield, Lady Sarah Spencer y aquella destinada a ser su reina consorte: Camilla Shand.

DIANA Y CAMILLA, DOS MUJERES Y UNA CORONA.

Sin embargo, para que Camilla y él se dieran el “sí quiero”, tuvieron que pasar muchos años. Porque, aunque la pareja vivió un flechazo cuando se conocieron a principios de los 70, dicen los rumores que la reina Isabel no la consideraba una buena candidata para ser la esposa de un futuro rey.

Camilla, si bien era de la alta sociedad británica, no pertenecía a la aristocracia. Y terminó casándose con Andrew Parker Bowles quien, curiosamente, fue novio de la princesa Ana en el pasado.

Una curiosidad que se suma a otra más: Camilla es bisnieta de la que fue la amante favorita del rey Eduardo VII, Alice Keppel. Y dicen que con ese pretexto rompió el hielo con Carlos: “mi bisabuela fue amante de tu tatarabuelo”, le dijo. Eso, sumado a sus aficiones en común y su pasión por los caballos, sembró un amor que creció perenne.

A pesar de que ella se casó con Parker Bowles, y de que Carlos comenzó su romance y posterior boda en 1981 con Diana Spencer, Camilla y el entonces príncipe nunca perdieron el contacto.

De hecho, aunque Lady Di fue muy querida por el pueblo y es la madre de los príncipes Guillermo de Cambridge y Enrique de Sussex, nunca pudo ocupar el lugar de Camilla en el corazón del nuevo monarca.

Pero, aún con todo, la historia de Camilla y Carlos pareció, durante años, un imposible. Sin embargo, dicen que cuando las amigas de Shand le preguntaban por qué no volvía a casarse, ella respondía: “estoy esperando a un rey”. Y, al final, así ha sido.

Cuando, tras el fallecimiento de Diana en 1997 (ya separados desde 1993 y divorciados desde 1997), Carlos y Camilla aparecieron juntos como pareja en 1999, la alargada sombra de la princesa de Gales hizo que la futura reina no gozase inicialmente del cariño del pueblo que sí tuvo Lady Di.

El hecho públicamente sabido de que Carlos le había sido infiel a Diana con Camilla durante su matrimonio, con el escándalo conocido como el “tampongate”, no ayudaba a que la opinión pública acerca de la futura princesa consorte mejorase. Aunque poco a poco su lealtad a Carlos le hizo ganarse el cariño de la gente.

Hasta que, por fin, tras 35 años de historia en común, la reina Isabel II dio su beneplácito a la pareja. Y así, Carlos y Camilla se casaron por lo civil en 2005. Pero, para evitar comparaciones, Camilla ostentó el título de duquesa de Edimburgo, Cornualles o Rothesay, entre otros, y no el de princesa de Gales.

DE PRINCIPE A MONARCA, SIEMPRE PRESENTE.

Negándose a ser un mero “adorno real”, y a pesar de que años atrás durante los escándalos extramatrimoniales se llegó a cuestionar su idoneidad como heredero al trono, Carlos ha sido durante años un príncipe activo en la política y la sociedad.

Por ello, es presidente o patrón de más de 270 organismos, entre ellos varias entidades benéficas o solidarias (la primera, The Prince’s Trust, la fundó en 1976) y solía participar en más de 500 actos públicos al año.

Defensor de la cultura, especialmente la arquitectura, y del medio ambiente, Carlos es, además, aficionado a la pintura y en 1990 expuso sus obras. Un año después se publicó un libro con sus acuarelas y en 1994 una colección de sellos con las mismas. También ha incursionado en la literatura escribiendo cuentos infantiles.

Además, es un deportista nato, amante de la equitación y que ha practicado polo, aunque tuvo que dejarlo por una lesión. Y, preocupado por una alimentación cada vez más basada en transgénicos y procesados, creó su propia marca de comida y bebidas orgánicas, Duchy Originals.

Ahora, Carlos III se ha convertido en el heredero más longevo en acceder al trono: lo ha hecho a los 73 años de edad. Es también el que más tiempo llevaba esperando para ello, concretamente las siete décadas de reinado de su difunta madre.

El monarca será, como lo fue Isabel II, Jefe de Estado de otros catorce países de la Commonwealth. Mientras tanto, su hijo Guillermo heredará el título de príncipe de Gales y se convierte ahora en el futuro sucesor al trono.

En cuanto a su esposa Camilla, la propia Isabel II dejó claro el pasado febrero cuál será su papel: “Cuando llegue el momento, mi hijo Carlos será rey. Deseo sinceramente que le deis a él y a Camilla tanto apoyo como me distéis a mí y que ella sea conocida como reina consorte”.

La reina Isabel II vivió el cambio de siglo y fue la monarca de la era de la transición hacia el mundo que hoy conocemos. Deja tras de sí una huella imborrable para la historia. Ahora, Carlos III deberá continuar con ese legado reinando en una época de incertidumbre geopolítica.

Por Nora Cifuentes.

EFE / Reportajes.