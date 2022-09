Por eso, cuando entró a trabajar a la mina, en su casa fue motivo de alegría. “Cuando le conté a mi familia hubo mucho orgullo. Todavía recuerdo las palabras de mi abuelo, que me cuidara mucho”, dice.

¿Qué hacías cuando ingresaste a la División y qué rol desempeñas hoy?

“Antes era jefe de maquinaria en la mina. Ahora soy ingeniero en la empresa Cainsa, en la que llevo dos años, trabajando en la Planta”.

¿De qué se trata tu trabajo?

“Me desempeño en los molinos de la Planta SAG y los molinos de bolones de la Gerencia de Plata. Me encargo de la preparación previa y también del durante y después del mantenimiento. Tengo que velar que estén todos los insumos, servicios y revestimientos que los trabajadores necesitan para realizar sus labores de manera correcta y segura”.

¿Qué significado tiene para ti trabajar en la minería?

“Para mí, trabajar en la minería significa hacer las cosas bien, con orgullo y ser un aporte para el país. La primera vez que subí a la mina fue a hacer mi memoria y de ahí que siempre ha sido un orgullo, tratar de llevar las historias y la vida que mi abuelo me contó cuando yo era chico. Me emociona cuando me toca subir, porque es recordar el pasado de mi ‘viejo’”.

Nos contaste que tu abuelo te recomendó siempre cuidarte ¿Cuál es la importancia de la seguridad en tu trabajo?

“Uno siempre tiene que estar pendiente de la tarea que ejecuta, hacer las cosas de la mejor manera. Una frase que tenemos bien pegada es que acá podemos dar excusas por retrasos. Me puedo atrasar, pero no puedo darle excusa a una familia porque un trabajador no llegó a la casa. Para nosotros la producción es importante, producir para el país es importante, pero más lo es la integridad de las personas, de cada uno de los que conformamos la Corporación”.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

“Me gustan los desafíos y es desafiante trabajar acá en la Gerencia de Plantas, que es bastante dinámica y todos los días hago algo diferente. Siento que tiene algo distinto el ser rancagüino y trabajar en la minería, porque es un orgullo y una alegría aportar al país de la mano de la mina subterránea más grande del mundo, que es reconocida a nivel mundial”.