Dr. Fernando Soto Pinto

Broncopulmonar

A partir del comentario reciente del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados señalando que la pandemia terminó y que debieran revisarse y retirarse las medidas restrictivas sanitarias, vale la pena reflexionar si ese comentario tiene fundamento.

Veamos, es cierto que los casos han bajado 40% en las ultimas dos semanas. Sin embargo, la baja de casos ha ocurrido muchas veces a lo largo de la pandemia y no es un signo de control de la misma, solo reflejo de variaciones epidemiológicas que tienen que ver con el tipo de virus circulante, la mayor o menor estrictez en el cumplimiento de las medidas sanitarias, entre otros factores. Solo la tendencia sostenida y con tasas de contagio de menos de 5 x 10.000 personas autorizan a hablar de control.

Además, actualmente no solo no hay trazabilidad sino además un número importante de casos no se notifica porque se diagnostica a través de test de antígenos que las personas efectuamos en forma particular sin notificar del resultado a la autoridad sanitaria, planteando alguna duda sobre el real número de contagios.

Segundo, lamentablemente el efecto mas duro de la pandemia, las muertes, sobrepasan ya las 60.000, y mantenemos promedios semanales actuales sobre 172 personas y diarios entre 26 y 30 diarios promedio. Prueba de una pandemia lamentablemente activa.

¿Eliminaremos por decreto los fallecidos o simplemente los ignoramos? Total, el 90% de los fallecidos en Chile por Covid tienen 60 años o más…

Como diría un conocido locutor y animador, que criticó no mencionar los 3 fallecidos en hechos violentos de las 48 hrs anteriores, con la misma y mas fuerza debiésemos recordar, criticar y luchar para evitar las mas de 26 muertes diarias por Covid, especialmente porque siguen ocurriendo.

Tercero, las hospitalizaciones han bajado, pero solo en la Región mantenemos entre 45 55 personas diariamente en camas de UCI y UTI , dato que impacta además atenciones GES y No GES que siguen postergándose por la necesidad de destinar recursos a la pandemia.

Cuarto, el principal foco de contagio de acuerdo a los datos son los establecimientos educacionales, sobre todo liceos y colegios. Cada vez que ocurre en ellos un aumento de casos ocurre un alza en el total de contagios. Mientras no controlemos por tanto ese riesgo, aplicando de verdad medidas de prevención, mantendremos viva la pandemia. Y sigue viva. El virus no se desvanecerá simplemente…