Por: Ricardo Obando.

Desazón. No solo en la hinchada, sino que también entre los futbolistas y cuerpo técnico de O’Higgins producto del 2-2 final frente a La Calera el cual lo privó de haber subido en la tabla y así mirar con un poco más de tranquilidad una posible clasificación a la Copa Sudamericana.

Los celestes, que tuvieron pasajes interesantes, quedaron para nada conformes. Así lo expresó el DT Mariano Soso. “Estamos todos con cierto disgusto porque el partido lo merecíamos y el haber alcanzado la victoria nos permitía trepar en la tabla”, dijo.

Y claro, si a solo minutos del cierre una mano en el área por parte de Sebastián Ubilla –había ingresado segundos antes- echó por tierra la remontada que había tenido la escuadra.

Lo anterior, porque en este duelo la visita entró mejor, más suelto. Los locales, en cambio, se vieron sin la intensidad que mostraron hace algunos días. Eso, justamente, fue clave para la apertura de la cuenta.

La velocidad de Matías Cavalleri le permitió a los cementeros poner el 0-1 en los 19′, cuando el ex Curicó centró desde la derecha para la definición del volante Williams Alarcón.

El tanto, desconcertó al “Capo” que, con el paso de los minutos, no logró sacudirse del todo de ese balde de agua fría. Eso sí, sobre el final de la primera parte encontró aire. Primero en los 38′ en una acción que definió mal Lodico, y en los 39′ cuando Pedro Pablo Hernández estaba en el lugar y momento justo. El meta Arce salió a cortar un centro y no llegó, lo que aprovechó el “Tucu” para anotar la igualdad con golpe de cabeza.

Y, en el tiempo de agregado, casi cae el segundo, cuando un cabezazo del visitante Pérez dio en el horizontal del arco calerano. Habría sido un autogolazo.

TODO BIEN, HASTA UN PENAL

Ya en el segundo lapso, O’Higgins volvió a ser un equipo intenso. En los 49′ Matías Donoso conectó un balón aéreo y la defensa roja logró salvar en la línea de meta.

Luego, en los 53′, Gastón Lodico pudo anotar de no ser por la notable tapada de Arce, que desvió el balón a su vertical izquierdo cuando ya se cantaba el segundo.

Y, el mejor juego del complemento rindió frutos en los 63′. Matías Marín recibió por la derecha, se acomodó para la zurda y clavó un misil al segundo palo. Golazo, para ponerse 2-1 arriba.

Pero, como siempre pasa algo, en los 83′, Ubilla, desvió un tiro con la mano en el área, penal claro. Desde los doce pasos, en los 86′, Lucas Passerini concretó para igualar el marcador. Un duro golpe, sin lugar a dudas.

FUTURO CON OPTIMISMO

Soso, tras el partido, manifestó que de cara a lo que viene el equipo va hacia arriba, en alza.

“Acá estamos crecidos. Tal vez estamos no pidiendo permiso en el lugar que pretendemos y sosteniendo la ambición. Reconozco que es un plantel que desea un objetivo, que lo persigue con mucha ilusión y que esa marcha no la detiene. Eso me tiene orgulloso, porque veo a un equipo crecido”, recalcó.

Así también, recordó que “quedan cinco fechas por delante, nosotros nos enfocamos en el futuro inmediato. Entrenaremos y redoblaremos esfuerzos, comprometidos para ir en búsqueda de los objetivos”.

Serán prácticamente 19 días para volver a la competencia, en Chillán. ¿Qué hacer en este tiempo de para? “Debemos ser capaces de poder capitalizarla. Lógicamente que si tuviéramos un partido más próximo, el equipo debería sostener sus argumentos. Cuando digo capitalizarla, es seguir creciendo en cuanto al juego. Será un tiempo destinado a sostener y a poder profundizar el modelo de juego”, cerró Soso.

Ficha del partido

O’Higgins (2): Alexis Martín; Fabián Hormazabal, Diego González, Fausto Grillo, Antonio Díaz; Camilo Moya, Gastón Lodico (81′, Facundo Castro), Matías Marín (81′, Sebastián Ubilla), Pedro Pablo Hernández (74′, Juan Fuentes); Facundo Barceló (81′, Diego Carrasco), Matías Donoso (60′, Esteban Moreira). DT: Mariano Soso.

Unión La Calera (2): Ignacio Arce; Henry Sanhueza, Santiago García (71′, Sebastián Sáez), Christian Vilches; Simón Ramírez, Williams Alarcón, Gonzalo Castellani (84′, Brayan Garrido), Nicolás Orellana (71′, Yerko Oyanedel), César Pérez; Matías Cavalleri (79′, Mathias Vidangossy), Lucas Passerini. DT: Federico Vilar.

Árbitros: Manuel Vergara, Manuel Marín, Víctor Pasmiño, Matías Quila.

VAR: Julio Bascuñán, Fabián Aedo.

Amonestados: Grillo, Ubilla, Moya (OHI); Passerini (ULC).

Goles: 0-1, 19′, Alarcón; 1-1, 39′, Hernández; 2-1, 63′, Marín; 86′, Passerini (P).

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 3.373 espectadores.