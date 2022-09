Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Si te has estresado en el trabajo o en los estudios, es el día ideas para relajarte en contacto con los animales y para dar un paseo por la naturaleza y estimular tu mente con el aire puro.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

En el trabajo, inicias una etapa de búsqueda que te llevará a caminos que te satisfagan más, sacrificando incluso, el reconocimiento. Encontrarás grandes satisfacciones en el amor; se consolida tu relación y, quién sabe, pueden sonar campanas de boda próximamente.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Las dudas sobre amigos que te llegan por terceras personas no te dejarán concentrarte en tus cosas. Tendrás un día complicado y deberás darlo todo para sacar adelante tus obligaciones. Las faenas del hogar terminarán de rematar tu día. Mal momento para poner en marcha nuevos planes.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

No es momento de riesgos financieros, desconfía de quien te proponga un negocio de fácil manejo y mejores resultados. No hay que fiarse del primer impulso, sobre todo cuando te puedes jugar tu estabilidad económica.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Una sonrisa en el momento oportuno puede facilitarte mucho las cosas en el trabajo. Te verás forzado a mostrarte comprensivo y cooperante con algunos compañeros que probablemente no soportas. Tendrás momentos de dudas sobre tus sentimientos que puede que duren algunos días.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

No deberías hacer caso de los comentarios que surjan hoy a tu alrededor; estarán movidos por la envidia, proporcional a tus últimos éxitos en el terreno que dominas. Si se trata de trabajo, no permitas que esta situación te baje la motivación.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Si tienes problemas con el estómago podrías probar a cambiar de dieta y utilizar remedios caseros o naturistas, en lugar de medicarte. Tu pareja puede ayudarte a sentirte mejor en otras facetas de tu vida, sólo tienes que sugerirlo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

En lo profesional, te sentirás muy liberado de una pesada carga que llevabas encima desde hacía días. Respirarás tranquilo y te tomarás la jornada con relajo y buscando distracciones para compartir con la pareja o la familia.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Te llegarán noticias de una persona cercana a las que no podrás dar crédito, y realmente no deberías hacerlo hasta no hablar con ella. No te precipites en conclusiones negativas y espera un tiempo prudencial.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Puedes recibir una invitación de alguien con quien hace mucho tiempo que no hablas ni tienes contacto. No pierdas ni un minuto si no estás interesado, aunque la curiosidad te carcoma por dentro. Realiza alguna actividad que te relaje.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tratarás de cumplir los objetivos profesionales con mucho rigor, sin que ello suponga un gran esfuerzo. Te encontrarás a gusto echando el resto en tu puesto de trabajo, como si normalmente te quedaras algo corto. El éxito está asegurado en cuestiones lúdicas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La inquietud que te acompaña desde hace tiempo puede verse confirmada por alguna mala noticia relacionada con la salud de la familia. No seas pesimista y piensa en positivo, tienes que estar a la altura de las circunstancias porque pueden necesitar de tu ayuda.