Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Ya es hora de que des vía libre a esa necesidad de romper con los viejos esquemas que te han dominado durante años. Hoy puedes conocer a una persona que te dará la oportunidad de sustituirlos por nuevas propuestas, aprovéchala.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Debes apartar de tu estado de ánimo esa tendencia al pesimismo que te hace ser demasiado crítico con tu pareja y con la familia, si no sacas tu mejor carácter y algo de alegría de vivir, todos pueden acabar influidos muy negativamente por el desánimo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Te muestras muy receptivo a los problemas de los demás, y tal vez te des cuenta de que tu reputación ha crecido demasiado entre la familia. Algún familiar te buscará para un consejo o favor, aunque no te vendrá muy bien.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Hoy te espera un día con tendencia a la pereza; no dejes las tareas a medio terminar si trabajas. Los proyectos de ir concluyendo pronto, de hecho ya te apremian a finalizarlos. Fíjate en tu entorno, puede haber un flechazo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Estarás de buen humor y manteniendo tu espíritu alegre. Esta situación te debería aportar nuevas expectativas en todos los terrenos en los que tienes intereses que desarrollar. No descuides la salud, porque te puedes complicar las próximas vacaciones.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu curiosidad y afán de acumular conocimientos te vendrá de perlas en el terreno doméstico, donde te puedes ahorrar un buen dinero si te decides a arreglar pequeños problemas que han ido surgiendo en los últimos días.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tendrás una visita inesperada que te hará mucho bien, aunque en un principio te moleste porque hubo roces en algunos momentos. Comprobarás que de aquello sólo quedan los buenos recuerdos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Sigues echando de menos a algunas personas que se han ido de tu vida, en especial cuando preparas algo especial, pero te darás cuenta de que es hora de mirar hacia adelante y tomas tus propias iniciativas. Seguro que encuentras nuevos caminos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tu pareja no se muestra receptiva y se sientes desconcertado. No seas pesado ni ates demasiado corto, que las cuerdas terminan rompiéndose. Afloja la tensión, la vigilancia de los demás, para no crear sensaciones agobiantes en los otros.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Podrías obtener lo que deseas de la persona amada si cambias la forma de expresar tu amor. Necesitas aprender algunas cosas, y puede ser el momento de que tengas alguna conversación con alguien experto en este terreno.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tus relaciones personales se verán afectadas por un malentendido con una tercera persona que se ha inmiscuido en tu vida más de lo que pensabas. Una cena romántica y una conversación tranquila solucionarán todo el conflicto.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La nota principal es la chispeante vida social, muy fuerte y activa. La fusión con su pareja es tan intensa que parecéis dos personas en una. No dejes que tu ímpetu de dominio estropee la situación.