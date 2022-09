1.-Siempre en su silla

Ya lo dice la Ley. Desde que sale de la maternidad, el bebé debe ir siempre en su silla instalada en el asiento trasero del auto, mirando hacia atrás. Para ello, la CONASET recomienda la silla nido, para 2 a 10 kilos; o una silla convertible de 2 a 18 kilos.

Utiliza el sistema de retención infantil acorde a la edad, estatura y peso del niño.

Aquí no vale reciclar. Por la seguridad de los niños, se debe buscar una silla certificada, cuya capacidad esté indicada para la edad, peso y estatura del menor que has de trasladar. Si la silla que tienes ya ha cumplido su función, es tiempo de pasar al siguiente formato recomendado por los expertos.

Instala y ajusta la silla o butaca correctamente

El sistema de retención infantil que utilices debes instalarse en el auto de manera que vaya anclado perfectamente y no se mueva. Si has de comprar un auto nuevo o usado, fíjate que ojalá cuente sistema de fijación Isofix. Si el vehículo no tiene este sistema, la silla o alzador deben ir sujetos con un cinturón de seguridad de tres puntos.

Que los niños lleven la ropa adecuada

¿En qué podría influir la ropa? Tiene mucho que ver la ropa en la seguridad, pues si llevas un niño en una silla, pero lleva una chaqueta resbaladiza, en un impacto fuerte, esta pieza de ropa puede hacer que el pequeño se deslice de la silla y los sistemas de retención pierdan su efectividad. Ojo también con la instalación de elementos, como mantitas o paños para hacer más blanda la silla, porque también puede hacer que el niño se deslice.

Postura del cinturón de seguridad

Al cumplir con la edad o estatura para dejar la silla, debes asegurarte de que el menor lleve bien instalado este elemento, o sea, que la cinta superior no pase por el cuello, sino que vaya apoyada en el hombro; y que la cinta inferior pase por la cadera. Revisa, además, que el cinturón no vaya doblado o retorcido.

Nunca dejes a los niños solos en el auto

Aunque se trate de una breve parada en el camino, si no han de quedar con un adulto, nunca dejes a los niños solos en el auto, porque al no haber ventilación, pueden sufrir asfixia o un golpe de calor; así como tampoco debes dejarlos solos en el auto con el motor encendido.

Ojo con las puertas y ventanas

No permitas que los niños jueguen con los cinturones de seguridad, ya que se pueden trabar y no cumplirán su función adecuadamente. Si tu auto lo tiene incorporado, bloquea la apertura de ventanas y puertas, y si no cuentas con esto, procura que otro adulto viaje en el asiento trasero.

Elementos de distracción

Procura que lo niños lleven los necesario para que estén entretenidos y no se generen instancias críticas, como las llamadas “pataletas”, que tensionan el ambiente, distraen a la persona que va conduciendo y eso puede derivar en un accidente.

Estaciona en lugares seguros

No desbloquees las puertas ni ventanas hasta haber encontrado un lugar seguro para estacionar tu vehículo. Al bajar, asegúrate que los niños salgan sin correr y no los pierdas de vista.

Genera hábitos de seguridad

La mejor forma de aprender es a través del ejemplo, por ello, es muy probable que los niños sigan tus patrones de comportamiento. Entonces, utiliza siempre el cinturón de seguridad en el auto, conduce de forma responsable, no te alteres al volante y conversa con tus hijos sobre la importancia de cumplir con las normas, porque más allá de evitar una multa de tránsito, estás evitando un accidente que puede cambiar sus vidas. (Fuente: Autofact.cl)