Por su parte, el Delegado Presidencial, Fabio López, sostuvo que junto a carabineros se están analizando los hechos policiales, ofreciendo al Presidente Regional de Bomberos que se conforme una mesa de trabajo, donde estén presentes todas las partes, incluyendo el Ministerio Público, ya que cree que debe haber una persecución de estos hechos delictuales.

Por: Fernando Ávila F.

Como informamos en la edición de este martes, el Cuerpo de Bomberos de la comuna de Graneros cerró en forma momentánea el cuartel de la Segunda Compañía producto de la delincuencia que está ocurriendo en el sector de San Ramón, en los alrededores de la unidad. Se informa de peleas y balaceras que no dejan que la institución pueda operar de forma normal, funcionando la central de comunicaciones provisoriamente en el Cuartel Primera Compañía. Según lo dado a conocer, la medida se adoptó como una forma de protección para el personal, pero se recalcó que las emergencias se seguirán atendiendo sin dificultad.

Según explicó el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Graneros, Juan Carlos Salas, se trata de una situación que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo en el sector de San Ramón, pese a que en su momento hubo rondas policiales y algunas detenciones, las últimas semanas han debido enfrentar situaciones complejas.

Una de ellas fue la tarde del 18 de septiembre, donde producto del consumo de alcohol, hubo peleas en el frontis del cuartel que afectan la seguridad del personal, añadiendo que en una oportunidad no pudieron salir a un servicio. “Esto es reiterativo y nos cansamos de esta situación, por lo que procedimos a cerrar de manera momentánea el cuartel de la Segunda Compañía, trasladando todas la unidades y la Central de Consumiciones al cuartel de la Primera Compañía para mantener el servicio operativo sin problemas. No podemos seguir arriesgando al personal, ya que nuestras instalaciones se ven afectadas por rompimiento de vidrios, piedras. Esta situación no puede seguir ocurriendo”, dijo la autoridad bomberil.

Salas lamentó la situación por la gente que no tiene nada que ver con este tema, quienes está atemorizadas de hacer denuncias, pero recalcó que ya no se pueden seguir tolerando este tipo de situaciones, sosteniendo que junto al municipio y carabineros están sosteniendo reuniones para buscar una solución para dar mayor seguridad a la zona, teniendo en cuenta que las condiciones de seguridad no son las mejores.

MESA DE TRABAJO

Respecto al tema, el Delegado Presidencial, Fabio López, sostuvo que este martes mantuvo un contacto con el Presidente Regional de Bomberos, Juan Luis Fabia, para hacerle ver la preocupación sobre el cuartel. Añadió que se deben separar las cosas, ya que el cierre no lo comentaría, debido a que los Cuerpos de Bomberos toman decisiones autónomas. Pese a ello, adujo que en lo personal le parece una determinación desafortunada, debido a que se priva a la comunidad de un servicio, recordando López que este cuartel fue construido con fondos del Estado.

La autoridad indicó que junto a carabineros se están analizando los hechos policiales, ofreciendo al Presidente Regional de Bomberos que se conforme una mesa de trabajo, donde estén presentes todas las partes, incluyendo el Ministerio Público, ya que cree que debe haber una persecución de estos hechos delictuales y así establecer acciones.

Estadísticamente señaló que no poseen cifras que indiquen un aumento de la delincuencia en el sector para que lleven a tomar una determinación como el cierre. “Nos gustaría sentarnos a conversar con las partes, sobre todo con el Cuerpo de Bomberos de Graneros para ver el motivo que lo que los ha llevado a tomar una determinación tan seria como es privar de un servicio de utilidad pública como es bomberos a un sector determinado de la ciudad”, dijo López, quien agregó que se debe colocar ante todo la objetividad, con datos de denuncias y, con datos que pueda entregar la Segunda Comisaría de Graneros para establecer algunos puntos de encuentro, pero con datos objetivos.

Durante la mañana de este martes el Alcalde de Graneros, Claudio Segovia se reunió con el Fiscal de Graneros, el Mayor de Carabineros de la Segunda Comisaría y el Superintendente de Bomberos de la comuna granerina donde se comenzó a trabajar en conjunto la problemática de seguridad que viven Bomberos en el sector ubicado en San Ramón. Estas reuniones se seguirán desarrollando en los próximos días.