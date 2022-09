– Quince orfebres recibieron su certificación en Orfebrería Avanzada mientras que 18 vecinas y vecinos se certificaron en Orfebrería Básica.

Treinta y tres (33) alumnos y alumnas de diez comunas de la Región de O’Higgins recibieron su diploma que certifica su preparación como orfebres básicos y avanzados en la Escuela de Orfebres de Coya. Los cursos son impulsados por la Corporación Pro O’Higgins, gracias a la inversión de excedentes de capacitación de Codelco División El Teniente a través de las Becas Sence.

“Lo que uno recibe desde los vecinos es la satisfacción de participar en un oficio que destaca la identidad de Coya y la región. Es importante que se desarrollen estas iniciativas, la gente lo valora. Sobre todo, ahora que se necesita más que nunca apoyar el empleo y las oportunidades laborales”, aseguró el consultor de Desarrollo Comunitario de División El Teniente, Francisco Allan.

El grupo de Orfebrería Básica recibió sus diplomas luego de completar 300 horas de formación. Por su parte, los estudiantes de Orfebrería Avanzada cumplieron con 240 horas totales.

“Siempre es un orgullo cerrar este ciclo porque la capacitación cambia vidas y transforma familias. Ser parte de esto me hace sentir orgulloso. En un principio, los estudiantes creen muy poco en ellos mismos y ver cómo cambia eso es un proceso maravilloso”, celebró el director de la Escuela de Orfebres, Denise Celery.

A la ceremonia asistieron concejales de la zona, representantes de Codelco y el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud. “Creemos que es importante rescatar y revitalizar antiguas tradiciones que producto de la pandemia se dejaron de realizar. Una de ellas es de vital importancia con la Escuela de Orfebres de Coya”, afirmó el edil.

Braulio Guzmán, gerente general de Pro O’Higgins, destacó que “con esto se celebra un rito muy importante en la etapa de formación de los estudiantes, la certificación y entrega de diplomas. Además, cerramos un compromiso que cumplimos con ellos al iniciar esta iniciativa”.

21 AÑOS DE TRABAJO COLABORATIVO

La Escuela de Orfebres de Coya surgió en el año 2001, como una alianza público-privada.

Macarena Ubilla, encargada de la Unidad de Capacitación a Personas de Sence aseguró que “es súper importante el trabajo de todas las instituciones: El financiamiento, la formación y apoyo de la comunidad. Esto es relevante para llegar a espacios donde las personas pueden salir adelante y mejorar su calidad de vida, que es el pilar fundamental del trabajo colaborativo que se hace”.

Cada año, un centenar de personas de la Región de O’Higgins postulan para aprender el oficio. “La capacitación es fundamental porque el mundo del trabajo es particularmente complejo en la actualidad. Hoy trabajamos juntos para entregar herramientas permanentes para el territorio, lo que nos permite construir mejores conductas laborales y desafíos para un trabajo digno”, dijo Ubilla.

Los aprendizajes entregados en orfebrería contemplan el diseño de maquetas, producción y comercialización de piezas de cobre. Según cifras de Pro O’Higgins, más de 368 estudiantes se han certificado en más de 46 cursos. Más de la mitad de ellos, se desempeñan en la producción de cobre.

Claudia Varas, certificada en Orfebrería Avanzada:

“Para mí, esta escuela es muy importante, porque le da una identidad a Coya. Yo vengo de una familia minera, mis abuelos y mis papás fueron mineros. Entonces, yo quiero entregar esa identidad a mi comuna”.

Manuel Pinto, certificado en Orfebrería Avanzada:

“Uno se enamora de este trabajo, se da cuenta que puede ser más creativo. Esto te abre una ventana a un oficio que es espectacular, que difícilmente se encuentre afuera. El ambiente humano que se crea acá es muy bueno. Esta es una familia”.

Carolina Escobar, certificada en Orfebrería Básica:

“Cuando era pequeña siempre soñé con ser escultora, pero las dificultades de la vida te van separando. No pude estudiar. Vine a la escuela y me enamoré porque es un taller de sueños. No solamente le cambias la vida a una persona, le cambias la vida a un grupo familiar”.