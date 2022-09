Comprar un auto es una decisión que nadie puede tomar a la ligera. Luego de realizar esta adquisición importante, es imprescindible que sepas cómo mantener tu nuevo vehículo para un rendimiento óptimo.

Una de las mejores maneras de garantizar que tu auto tenga una excelente vida útil es llevando a cabo los controles periódicos de mantenimiento preventivo. Aunque algunas reparaciones a veces son inevitables, las revisiones periódicas de mantenimiento pueden ayudarte a evitar reparaciones costosas en el futuro, ahorrándote dinero en el proceso y manteniendo a tus pasajeros seguros y a tu vehículo en buenas condiciones de trabajo.

Pero ¿Qué es un mantenimiento preventivo?. Se refiere al mantenimiento regular y de rutina para ayudar a mantener tu vehículo en funcionamiento, evitando cualquier tiempo de inactividad y gastos por fallas imprevistas del equipo. Se requiere una planificación cuidadosa y un programa de mantenimiento antes de que haya un problema real, así como para mantener registros precisos de inspecciones pasadas e informes de servicio.

Un programa de mantenimiento preventivo puede incluir puntos como la limpieza, lubricación, cambios de aceite, ajustes, reparaciones, reemplazos de piezas y revisiones parciales o completas que se programan regularmente.

Previenes reparaciones costosas

Muchas reparaciones costosas generalmente se deben a la negligencia del propietario. En muchos casos, se pueden evitar estas reparaciones, como fallas en la transmisión y el motor, con un mantenimiento preventivo regular.

El mantenimiento, como los cambios de aceite y el reemplazo del líquido del motor, puede extender la vida útil de los principales sistemas de tu vehículo. Por ejemplo, si no reemplazas estos líquidos, podrían causar tensión en el motor y provocar un mal funcionamiento.

Lee el manual del propietario de tu auto o visita un taller de reparación de automóviles acreditado para averiguar exactamente cada cuánto se debe realizar un mantenimiento preventivo[1] y qué servicios necesitas.

Aumentas la eficiencia de combustible

Si deseas aumentar el consumo de combustible de tu automóvil, debes llevarlo con regularidad a tu taller de servicio de confianza para que reciba su mantenimiento preventivo programado. Si no cambias el aceite y los filtros de aire del motor a tiempo, aumentarás el consumo de combustible, además de causar un desgaste innecesario en tu motor.

Estos cuidados, así como la rotación de las llantas, puede mejorar el consumo de combustible como no te lo imaginas. Cuando los sistemas en tu auto se mantienen adecuadamente, el motor de tu automóvil no tiene que trabajar más de lo normal para realizar sus funciones básicas.

Evitas que te quedes varado en el camino

Un automóvil que no ha recibido un mantenimiento preventivo en un buen tiempo es un vehículo impredecible. Como resultado, podrías quedar varado en la carretera en cualquiera de tus salidas debido a problemas con el motor o una llanta pinchada.

Al reemplazar las piezas necesarias por otras más nuevas y originales, aumentarás tus probabilidades de no tener que llamar a una grúa.

Mantienes a otros conductores seguros

Si tu auto deja de funcionar a mitad de un viaje, otros vehículos también se verán afectados por tu culpa. Por ejemplo, si tu neumático se revienta, podrías golpear a otros automóviles y lesionar a otros conductores o pasajeros. Además, si quedas atrapado en el medio de la calle, afectarás el flujo del tráfico. Es esencial recordar que conducir un automóvil seguro es una responsabilidad cívica.

Proporciona tranquilidad

No hay nada más tranquilo que saber que viajas en un auto seguro. Cuando tu vehículo recibe el mantenimiento preventivo cuando debe, podrás conducirlo con confianza y seguridad. Un auto que no ha recibido un mantenimiento puede funcionar correctamente un día y ya no encender al día siguiente, lo cual podría convertirse en una experiencia estresante.

Por ejemplo, revisar y limpiar la batería cada vez que cambie el aceite te salvará de esta molestia y el peligro de quedarte sin batería. (Fuente: KIA)

¿Por qué debes programar un mantenimiento preventivo regular?

No todos los conductores llevan sus vehículos a que sean revisados o reciban un mantenimiento preventivo en intervalos de seis o 12 meses. Todos los componentes de un auto tienen una duración de vida útil diferente y hay momentos específicos en los que es necesario reemplazar piezas, o rellenar lubricantes o líquidos.

¿Qué pasa si sigues un mantenimiento preventivo frecuente? En resumen, no solo es peligroso conducir un vehículo que no es mecánicamente sólido, sino también será una carga financiera cuando debas realizar un arreglo importante.