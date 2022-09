Llevaba diez años en su trabajo como Cabo 1° en Carabineros, en Santiago, cuando Tania Mercado (29) decidió darle un giro a su vida y tomar el desafío de postular a un cargo de vigilante de protección industrial en El Teniente.

“En mi anterior trabajo estaba en lo máximo a lo que podía aspirar y tenía ganas de aprender, crecer como persona y profesionalmente. Imaginé que acá en la vida de civil si lo podía hacer, estudiar, tener otros cargos. Eso me hizo decidirme a postular”, cuenta la oriunda de Los Andes.

El ambiente, reconoce Tania, eran muy distinto a lo que estaba acostumbrada.

“Al principio todo fue extraño. La postulación, los exámenes, todo fue muy diferente. Acá es en el ámbito civil y eso es muy distinto. Es más cercano el trato con todos, uno no siente esa tremenda distancia de un grado al otro”, asegura.

¿Qué sentiste cuando quedaste en el cargo?

“A medida que iba avanzando en el proceso quería mucho quedar. Me llegó la carta de oferta y no entendí nada, así que pregunté y cuando me dijeron que estaba lista, no lo podía creer. Ese mismo día pedí mi retiro y me preparé con mi hijo para venirnos a vivir a Rancagua. Fue un cambio grande”.

¿De qué se trata tu trabajo en El Teniente?

“Protección Industrial (o PI, como se les conoce en la División) yo digo que es ser carabinero, pero en la mina. Aquí se fiscaliza absolutamente todo: se hacen controles vehiculares, donde se revisa que los vehículos estén en norma, que tengan su documentación, al igual que el conductor; también se sacan infracciones, porque acá hay muchas normas; se hacen alcotest; se fiscaliza a los trabajadores con su pase de Codelco, verificando que todo esté en norma y ahora con el Covid, que hayan hecho su encuesta diaria. En caso de que algo no esté en norma, se informa”.

¿En qué lugar te desempeñas?

“Yo estoy en Maitenes, esa es mi área; acá se hacen controles vehiculares en ruta, que se intensifican en fechas clave como Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo. Pero aquí todos los días son diferentes, la producción no para y hay mucho movimiento.”

¿Qué significa para ti trabajar en El Teniente?

“Me siento súper orgullosa, porque soy una de las primeras mujeres en muchos años. Estoy feliz y los mismos trabajadores me hacen sentir de esa forma, que es grato para ellos”.

¿Se cumplieron tus expectativas?

“El Teniente superó totalmente mis expectativas. No me arrepiento de haber dejado mi otro trabajo para venir acá. Codelco les da la posibilidad a todos para surgir y eso es fantástico, hay muchas capacitaciones y está en tus manos tener la voluntad y el tiempo para salir adelante. Acá no se le cierra la puerta a nadie, todos tenemos la posibilidad de llegar a lo más alto y eso me parece espectacular”.