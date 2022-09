Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Hoy tienes que enfrentarte a la apatía con la que va a levantarse tu pareja. Tú tienes fuerza para los dos, pero te va a costar transmitirle tu optimismo. Conseguirás avances en una apuesta personal que te darán mucha felicidad.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tu vitalidad y entusiasmo están hoy en su máximo apogeo y van a hacer que los que tienes alrededor se lo pasen en grande contigo. Los Aries vais a tener oportunidad hoy de demostrar vuestra seguridad en una toma de decisión muy importante y complicada.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La rutina y el aburrimiento pueden ser tu gran hándicap en estos momentos en el trabajo. Es posible que estés barruntando un cambio de empleo o de puesto dentro de la empresa, pero en cualquier caso tendrás que ir con mucho cuidado y esperar tu momento.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

No te lances hoy al vacío sin protección. No confíes en que Mercurio está dándote cobijo porque no es así, aunque tú te sientas arropado. Esa sensación viene de una persona que tienes muy cerca y que hace de filtro a tu alrededor.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tu paciencia y persistencia en las cosas ha hecho que consigas convencer a tu pareja para llevar a cabo ese proyecto que tanta ilusión te hace. Hoy te va el riesgo y vas a hacer todo lo posible por lanzarte a la piscina sin flotador,… ¡suerte en tu aventura!

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Quizá los asuntos sentimentales no sean una prioridad en tu vida; pero ha llegado el momento de tomarte en serio ciertas emociones que no te dejan indiferente. El trabajo va muy bien, tendrás buenas ideas para desarrollar tus proyectos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Las cuestiones económicas serán, en general, favorables. Puedes vivir una etapa expansiva y llena de deseos de mejorar tu situación y atender a alguno de tus sueños, pero tendrás que prepararte para ello, para sufrir y no llegar plenamente a todos tus objetivos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Los impulsos que de vez en cuando sientes hacia la solidaridad con los otros te llevará a preocuparte más seriamente por las organizaciones sociales, el voluntariado. Puede que debas tomarte la molestia de cambiar tus horarios, pero te alegrarás de ello.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tendrás un encuentro afortunado o conocerás a alguien que puede llegar, en un futuro, a llenar un vacío dentro de tu vida, que no tiene por qué ser sentimental. En cualquier caso, el día promete diversión y despreocupación.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hoy será un día excelente para ponerte a cero y volver a empezar. Puedes atar esos pequeños cabos que rondan tu cabeza tanto en lo personal como en lo profesional y así llegar a un punto donde no debas ni requieras nada.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los asuntos económicos no van a preocuparte en este día, y tan sólo emplearás unos minutos en cerrar el presupuesto del mes. Sin alteraciones tampoco en el campo amoroso, en el que lo más destacado puede ser una sorpresa para un futuro inmediato.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Desplazamientos de tu núcleo de residencia habitual a causa del trabajo, estudios o vacaciones te harán vez tu equivocación respecto a los sentimientos hacia una persona: la echarás de menos mucho más de lo que pensabas.