Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Buen día para soltarte la melena en el terreno del amor. Si tienes pareja, le apetecerá jugar, probar nuevas sensaciones que tú estabas explorando mentalmente, y si estás libre no encontrarás problemas para conseguir una cita.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Hoy no conseguirás dar una a derechas, parecerá que tus neuronas se hubieran puesto en tu contra para estropear al normal funcionamiento de tu mente. Algo tienes en la cabeza que no te deja tranquilo, y deberás resolverlo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La tranquilidad será lo habitual en un día completamente relajado, sin noticias relevantes. Te apetecerá este plan porque seguramente tienes que recuperar tu cuerpo y tu mente de un fin de semana bastante activo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las emociones vividas en los últimos días y la posibilidad de conexión con personas muy gratas para te harán sentirte más despreocupado, los agobios del trabajo pasarán a segundo plano y sólo pensarás en organizar unas buenas vacaciones.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tendencia a estar relajado y tranquilo durante, al menos, las primeras horas del día, quizá hasta la noche. Moverás el dinero con facilidad, harás compras en grandes superficies y gastarás más de lo que necesitas. Mal día para los juegos en general.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Esperarás el tiempo que sea necesario una respuesta de alguien que tiene en su mano tu futuro profesional. En la actualidad, cualquier cambio te vendrá bien y hoy vas a poder comprobarlo. Problemas a la hora de hacer deporte con la forma física y la alimentación.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La excesiva concentración en los temas laborales puede estar produciendo tensión e incertidumbre en tus relaciones sentimentales. Pon de tu parte para solucionar problemas y no te encierres en ti mismo como sueles hacer; tomar iniciativas te sentará bien.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La familia añora tu alegría, buen humor y vitalidad que sabías transmitir y que has perdido en los últimos tiempos. Necesitas tiempo para volver a sorprender a los tuyos, quizás unas seguramente unas vacaciones te vendrían bien.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Para conseguir la confianza de la persona por la que te sientes atraído deberías ser más cauto y no dejarte llevar por tus sentimientos, cuya expresión en primer plano puede ser contraproducente y dar una primera imagen negativa.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

El día estará marcado por una tendencia al enfado y el conflicto permanente. Tendrás la sensación de que la mala suerte te persigue y en parte tienes razón. Encontrarás un buen motivo para refugiarte en tus cosas y no tener que relacionarte con nadie.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tendrás tendencia a sacrificar tus propios intereses para acomodarte a los de los demás. Los padres o familiares de más influencia jugarán un papel importante en este sentido, ya que te resultará difícil no someterte a sus deseos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Puedes vivir un mal día para la amistad, esperarás una visita o una llamada que no acabad de llegar, justo cuando más lo necesitabas. No hagas juicios precipitados y busca más tarde las razones de ese fallo, tal vez fue inevitable.