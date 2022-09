Por: Ximena Mella Urra.

A nivel global la electromovilidad avanza a pasos agigantados y Chile tampoco se quiere quedar atrás en este desarrollo en post del medioambiente y de la economía. Es por ello que conversamos con Diego Muñoz Carpintero, académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O’Higgins (UOH) y Doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Oxford.

Chile apostó por abrirse a la electromovilidad a través del transporte público como es el caso de la Región Metropolitana. A su juicio, en el país hay conciencia de querer hacer esta conversión, por lo menos a nivel ministerial y de Gobierno, pero asegura que “la electromovilidad no tiene sentido si no hay un cambio en la forma de generar y distribuir la energía. Esperaría que la forma en la cual nos conectamos a la red sea mejor regulada, y se establezcan mecanismos claros en los que un usuario pueda obtener beneficios al programar su carga o aportar energía a la red cuando esté saturada”. Y para que esto suceda, cree que a corto plazo debiera haber un trabajo legislativo y regulatorio importante. “Todo esto va ir cambiando rápidamente. Esperemos que existan más estímulos económicos por ejemplo. Cada vez habrá más vehículos eléctricos y veremos cada vez más puntos de carga. Y a medida que esto suceda veremos más cambios medioambientales, con menor ruido y en cómo se maneja la energía eléctrica”, enunció el profesional.

Pese a lo anterior, hoy se habla de cuál es la infraestructura de carga existente, agrega el académico de la UOH, “que no solo se refiere a las electrolineras o puntos de carga en espacios públicos, también las personas podrían eventualmente tenerlas en sus propias casas. Y aún no hay ninguna norma que diga cómo serán estas y también se necesitan estándares ya que de a poco hay que ir reconvirtiendo la red de distribución”, explicó. Recordó que tampoco está normada la reconversión de vehículos a eléctricos, ya que estos quedan sin revisión técnica, por lo tanto no podrían transitar solo en lugares o vías privadas. “Reconvertir un vehículo hoy es mucho más barato que comprar uno nuevo. Algunos dicen que entre 2025 a 2027 los precios se van a equiparar”.

ESTRATEGIA NACIONAL

En 2017 se escribió en Chile la primera Estrategia Nacional de Electromovilidad actualizada en 2021 y publicada el 1 de enero de este 2022, la cual está siendo la hoja de ruta del desarrollo en esta área. Entre lo primordial destaca que a 2035 todos los autos particulares que se comercialicen tendrán que ser eléctricos y en 2045, todo lo que es para el transporte público y pesado. “Chile ha puesto ya sus metas que son alcanzables pero que requieren mucho trabajo. Creo que lo lograremos mientras sigamos trabajando muy fuerte en ello, porque todo el ecosistema está apuntando a la electromovilidad”, recalcó este ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile.

Dentro de este escenario, hay mucho por hacer. “Temas importantes a regular son la interoperaiblidad de cargadores, mantener eso actualizado según cambien las tecnologías, estándares de eficiencia, la instalación de puntos de carga en zonas públicas y privadas, junto a la posibilidad de inyectar energía a la red”.

Agrega que en electromovilidad nos mueven las emisiones y para que ello tenga sentido, debe ir acompañado de una red eléctrica donde la generación también sea limpia. “No llegaremos a ningún lado si generamos con carbón la electricidad para estos vehículos eléctricos”, acotó Muñoz.

Y en la UOH…

En esta casa universitaria, el Instituto de Ciencias de la Ingeniería se encuentra realizando investigación en electromovilidad. Según indicó Diego Muñoz, se está trabajando en varios temas, él lo está haciendo en gestión de flotas eléctricas. “Las grandes flotas son el candidato perfecto para ser los primeros en adoptar la electromovilidad, por el tema medioambiental y a largo plazo, por una razón económica al ser más barato que el combustible ya que son vehículos de alto kilometraje. Las flotas de vehículos, en particular los de alto kilometraje, son el candidato perfecto pues, al día de hoy, para este tipo de vehículos el costo total (durante la vida útil) ya es más conveniente que un vehículo convencional debido al bajo costo de la electricidad en comparación a la bencina. No obstante, sigue siendo alta la inversión inicial”, reiteró este profesor.

Otro ámbito a ser estudiado es la vida útil de las baterías de los vehículos eléctricos. Estas se degradan tal como cualquier otra batería, como por ejemplo la de los celulares. “Por eso se ha trabajado para ver cómo alargar su vida útil”, dice. Así también, otro de sus colegas en la UOH, el profesor Claudio Burgos, estudia que cuando una batería ya no es útil en su aplicación original, se les puede encontrar aún un uso en distintas otras aplicaciones.