ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tendrás una agradable sorpresa en el ámbito laboral y puede que tus ingresos aumenten considerablemente a causa de ello. Pero controla los excesos en la salud y descansa más.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Si quieres iniciar nuevas relaciones deberás abrirte un poco más y dejar a un lado tu habitual timidez. No es saludable que cada vez que se te acerca alguien, te salten ciertos resortes de introversión. Todo es proponérselo y tú puedes hacerlo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Comenzarás una nueva etapa de actividad profesional en la que deberás hacer gala de paciencia, porque los avances serán muy lentos; no es una buena época para crecer rápidamente, pero tus méritos serán reconocidos a su debido tiempo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Te llegarán claras posibilidades de mejora personal, con proyectos para este nuevo curso que te resultarán muy beneficiosos, pero no dejes nada al azar, debes trabajarte todo los detalles para que salgan como tú deseas.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Los astros aconsejan a los nativos de Leo la prudencia a la hora de embarcarse en nuevos asuntos de trabajo. Tocar tantos campos acabará pasándoles factura en el que verdaderamente interesa. Paradójicamente, puedes perder dinero a largo plazo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Las cavilaciones sobre el crecimiento personal que todavía puedes desarrollar te tendrán ensimismado buena parte del día. Una fiesta o una reunión con abundancia de comida y bebida pueden ayudarte a conectar con la gente.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No trates de controlar todo lo que ocurre a tu alrededor. Las acciones y decisiones de los demás no están en tu mano y no debes creerte responsable de todas ellas. En principio, no tienes de qué preocuparte en el terreno amoroso, a no ser que los celos te traicionen.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Hoy pueden surgir complicaciones en el trabajo. Alguien de tu equipo puede estar saboteándote; ojo a las puñaladas por la espalda. En el amor, vas a tener que tomar las riendas de tu relación de pareja, si es que aún te siguen importando estos temas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Esa agilidad que te caracteriza está desapareciendo y eso puede producirte problemas de circulación en las piernas. No dejes de hacer deporte, o de andar una hora cada día. Bebe mucha agua y no te tumbes nada más después de comer.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tu actividad profesional se verá favorecida por el apoyo incondicional de tus superiores y colegas. Aprovecha esta situación para promocionarte y ganarte el respeto y el prestigio de todos, pero sin demasiados alardes, porque puedes desatar la envidia a tu alrededor.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Discutirás sobre intereses económicos con otras personas, que no siempre serán las que se van a ver afectadas por tus decisiones al respecto. Tendrás muchas manos para ayudarte en asuntos familiares, pero las cuestiones de dinero las solucionarás en el banco.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No cederás ni un centímetro en la posición en la que te has colocado con respecto a tu relación de pareja. Tal cual comiences la discusión, tal cual la vas a terminar. La pasión desaparecerá y podrías llegar a dudar sobre el futuro.