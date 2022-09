Gustavo Constenla

Director de Escuela de Medicina

Universidad Andrés Bello.

La donación de órganos para trasplante es el acto generoso, gratuito y altruista, que permite que se extraigan órganos y tejidos de una persona, para ser implantados en otra. En nuestro país puede ocurrir de donantes fallecidos y vivos.

Cabe mencionar que el trasplante es un tratamiento médico realizado cuando existe la falla irreversible de un órgano, no existiendo alternativa de tratamiento médico para recuperar su función. Es, por lo tanto, clave para esos casos.

En este momento para 2400 personas en nuestro país la donación de órganos es la única expectativa de prolongar y mejorar significativamente su calidad de vida. A nivel nacional solo 7 personas por cada millón de habitantes son donantes, lo que nos sitúa muy por debajo de otras naciones como Brasil, que registra a 13,2 o España que con 35,1 personas que son donantes por cada millón.

Los órganos que con más frecuencia se trasplantan en nuestro país son: corazón, pulmón, hígado, páncreas y riñones.

En la Región de Biobío, por ejemplo, una de las más pobladas del país, solo 10 personas fueron donantes en al año 2021 de 129 a nivel país.

En 2021 se realizaron un total de 355 trasplantes, lo que no permitió recuperar las cifras prepandemia, en donde tenemos un registro de 533 trasplantes, siendo esta la cifra más alta en la historia de nuestro país.

Si bien por ley toda persona mayor de 18 años que no haya manifestado de manera expresa no querer donar sus órganos se considera un donante potencial, siempre se consulta a la familia del mismo antes de realizar el trasplante. Si se decide no ser donante se debe concurrir a cualquier notaría y dejar expresa esta voluntad. Este paso, permitirá el ingreso al Registro Nacional de No Donantes del Servicio de Registro Civil e Identificación, que es de dominio público.

Lamentablemente la mitad de las veces las donaciones no se hacen efectivas por la negativa de la familia, por lo que la difusión y la invitación a que se trate el tema a nivel familiar es fundamental para que la voluntad del donante sea respetada.

Es importante considerar que los equipos de salud, independiente de su condición de donante o no, realizarán el máximo esfuerzo por salvar su vida, por lo que se deben erradicar temores al respecto.

Además, en Chile no se realizan actos lucrativos con los órganos y tejidos, está prohibido por ley, no registrándose ningún caso de tráfico a la fecha.

La mayoría de las religiones consideran como algo recomendable, aceptable o una decisión personal.

El donante conserva su estética personal para que sea entregado a su familia.

Todos estos son mitos que muchas veces provocan que las familias no autoricen el trasplante. La educación la difusión de información real permite tomar decisiones informadas.

No hay que olvidar que la lista de espera es única, nacional y transversal al sistema de salud público y privado

Es por todo esto por lo que tenemos camino por recorrer para poder eliminar esta lista de espera de estas 2 mil 400 personas y familias que en este momento viven una situación angustiosa.

Mañana podemos ser cualquiera de nosotros o alguno de nuestros familiares lo que estemos esperando.