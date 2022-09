“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.” Evangelio según San Juan 1: 1-5

Juan es conocido como el teólogo, se llama así mismo el discípulo a quien Jesús amo, conocido también como el apóstol del amor, de la fe. Su evangelio se conoce como el evangelio santo.

En su evangelio Juan nos muestra que el creador Dios infinito eterno se hace hombre, se hace carne, se hace visible en la persona de nuestro Señor Jesucristo.

Este escrito de Juan tiene el propósito de convencer a los pecadores, lectores de este evangelio a creer que Jesucristo es el Dios hecho carne, que viene a salvar, rescatar al hombre que se ha extraviado perdido de su camino Juan lo afirma así:

“Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.” Juan 20:31

En su evangelio nos enseña que para obtener salvación de nuestras almas, se debe creer en el verdadero Jesucristo y no en un Jesucristo falso, o una representación o imagen errónea de Jesucristo, ni tampoco en el Cristo de la intuición, o filosofía humana.

El texto de Juan nos dice que “Aquel verbo fue hecho carne y habito entre nosotros”

Los filósofos griegos creían en un espíritu logos, una fuente de poder, energía impersonal, al cual llamaban principio de orden razón del universo, forma responsable de cómo eran todas las cosas

El apóstol Juan usa esta descripción Griega y la aplica a Jesucristo afirmando que Jesucristo es el logos, el verbo la palabra de Dios: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.”

El apóstol Juan sigue afirmando que aquel Verbo Dios todopoderoso fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

El aposto San Pablo en su discurso frente al areópago en Grecia afirmaba: “Por él vivimos, nos movemos, y somos; de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación;”

Dice el Apóstol Juan “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.

Hoy frente a la diversidad de los Cristos inmóviles, inertes u otros violentos de la Religión humana, es necesario hacer nuestra las enseñanzas apologéticas del apóstol San Juan con el fin de creer y seguir creyendo en el verdadero Jesucristo Bíblico el Emanuel, el Dios cercano. En El está la vida física BIO y también la vida eterna ZOE. Usted puede tener solo BIO y Juan le invita para que le agregue a su BIO la vida eterna ZOE, solo así podrá disfrutar de la vida plena y de las bondades y bendiciones que Jesucristo el Dios hecho carne tiene para usted.

Dice el Apóstol Juan: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.”

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.