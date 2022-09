Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Surgirán posibilidades de iniciar nuevas vertientes en un trabajo que aparentemente está consolidado, y todas las alarmas a tu alrededor se encenderán para que no arriesgues; sin embargo, si tú lo tienes claro, tal vez deberías aprovechar la oportunidad.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tu tranquilidad personal ganará muchos enteros hoy, porque los malentendidos o errores que te preocupaban en el trabajo o los estudios se aclararán definitivamente a tu favor. Sube tu autoestima y mejora tu relación con los demás.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Hoy te levantarás con la cabeza bien colocada, en su sitio, estable y con las ataduras bien puestas. Esto se traducirá en una gran seguridad en todo lo que dices, en cordura y rapidez de ideas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los Cáncer más jóvenes sentirán mucho interés por otras culturas, por conocer a gente de otros países y por contrastar vivencias. Se observa un mundo lleno de oportunidades y deseos de crecer dentro de él. Los más mayores dependen de su salud para hacer proyectos de viajes.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Necesitarás hoy tener todo perfectamente controlado a tu alrededor para comenzar a reconstruirte por dentro. Tal vez hayas vivido una situación traumática reciente, o simplemente necesitas cierto orden para conseguir tranquilidad y seguridad.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Estás a punto de conseguir poner en marcha aquel viaje que tanto te apetece y conocer a gente muy interesante. Evita que tu entusiasmo entorpezca la nueva aventura en el caso de que tengas pareja.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los cambios climatológicos te afectarán más de lo normal. Tu planeta regente no está estable y se moverá más rápidamente que en otras fases, por lo que te encontrarás en un estado de agitación. El deporte o los largos paseos pueden ser soluciones para relajarte.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Surgen ciertos obstáculos entre la persona amada y tú, que, aunque no tendrán mucha importancia, si afectará a vuestra relación. Corrige en lo posible tu tendencia a hablar demasiado, para que todo funcione otra vez.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tus amigos te van a acusar de ser un desapegado, y es que desde que has encontrado a tu media naranja no te acuerdas ni de tu familia. Cada día más necesitas rodearte de naturaleza para poder pensar.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Actividad intensa que te va a provocar un dolor de cabeza persistente durante todo el día. No te muestres tan susceptible si te gastan una pequeñas broma; reflexiona sobre qué es lo que realmente revela tu reacción. Una reunión muy agradable con tu familia traerá buenas noticias.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los amigos comunes te beneficiarán en los tema de trabajo, negocios o estudio en que estés metido en estos momentos, por lo que te interesa acudir a los encuentros sociales que surjan en estos momentos, aunque provengan de tu pareja.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tienes que tomar algunas decisiones y no te sientes con fuerzas para hacerlo en solitario, pero no debes tener apuro en pedir consejo a la familia o a tu pareja. En cualquier caso, sabes que también se aprende de los errores si la cosa no sale bien.