Por: Ricardo Obando.

Será un desafío de marca mayor, no solo porque es en condición de visitante, sino que también porque Ñublense llegará herido tras ser eliminado en Copa Chile y necesitado además para no propiciar una vuelta olímpica anticipada de Colo-Colo.

El domingo, en el estadio Nelson Oyarzún, O’Higgins debe salir a buscar un triunfo y a ratificar que el alza que mostró en las últimas fechas es una tónica ya establecida.

Con Pedro Pablo Hernández y Matías Donoso incorporados de lleno al trabajo del primer equipo, Soso cuenta con todas las piezas para ir al sur a luchar por la victoria.

“Vamos a enfrentar, a mi entender, a uno de los mejores equipos del torneo, así lo marca lo estadístico y más que nada porque supo consolidar un modelo de juego sostenido en el tiempo, con un entrenador que le proporcionó una identidad muy clara, de un carácter ofensivo muy marcado”, expuso el entrenador.

Junto con ello, Soso recalcó que este juego “nos encuentra en una instancia de crecimiento, fortalecidos y con argumentos para poder hacer un partido exigente porque cada juego requiere de distintas cosas”.

Ahora bien, respecto al rival, apuntó que “es un equipo que intenta ser dominante, que protagoniza el juego a partir del balón y nos pone en tarea de interrumpir eso e imponer nuestro proyecto de ataque”.

Así también, puso sobre la mesa que el partido pasará por quién se haga de la pelota, y que además deben estar preparados para lo otro, cuando toque defender. “Para dos equipos que quieren imponer condiciones a través del balón, lo primero es eso. También debemos preparar al equipo para los comportamientos sin balón, porque el rival tiene buen pie y fluidez en cuanto a los vínculos entre los jugadores”, recalcó, indicando que “si en algunos parciales no somos capaces de hacerlo efectivo, hay que poder controlar al rival, fase donde el equipo encuentra seguridades y se siente crecido”.

El pasado fin de semana, en La Cisterna, O’Higgins hizo futbol frente a Palestino y formó con un once sin Hernández, el que podría repetirse el domingo pues el “Tucu” recién este miércoles trabajó junto al resto de sus compañeros, y a falta de tres prácticas para culminar la semana, solo se espera la citación para conocer a los estelares.

OCUPARSE DE LAS VIRTUDES

A cinco fechas del final, los puntos que obtenga serán claves para conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana 2023.

En ese sentido, Mariano Soso comentó que la idea no es el sumar o ganar como sea, sino que debe primar la idea de juego.

“Competimos para poder ganar y si uno no tiene en claro el cómo, creo que está frente a una dificultad. Hemos trabajado mucho cómo poder imponer condiciones frente a rivales, a través de un juego más ‘combinativo’, directo, como cerrar caminos. El cómo sea es poner el resultado por delante de cualquier tipo de proceso. Eso no es sentido por mí que soy el conductor ni por los futbolistas”.

Es más, aclaró que, “nosotros estamos en una instancia donde hemos podido fortalecer aspectos de nuestro juego. Eso mostró un crecimiento en los últimos tres juegos de O’Higgins y fortalece internamente al equipo”, y añadió que “debemos ocuparnos de las virtudes que tiene el rival pero, principalmente, afirmar lo bueno que tiene nuestro equipo y también que el oponente pueda ponerse en tarea para ver cómo contener nuestro juego”.

Finalmente, el estratega puntualizó que de cara a la recta final del campeonato, “sentimos que no somos menos que nadie. Francamente estamos trabajando internamente para no estar en una instancia de donde uno no esté pendiente de lo estadístico. Si bien somos conscientes de que hay 15 puntos en juego, el foco está puesto en el rival de turno”.