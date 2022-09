Estos días, escuché por los medios radiales que residentes de una comuna del país planteaban la urgente necesidad de más espacios para botar la basura, ya no había lugar para ello en su comuna, por lo que pedían a otras comunas del país que les permitieran llevar sus desechos. Lo anterior es una realidad que se está dando no solo en nuestro país, sino en todo el orbe. Los desechos siempre han sido un problema. Es casi una condición natural o naturalizada desde la creación de la cultura humana. Creamos, consumimos, usamos y botamos. Por plantearlo de manera sencilla. Por consiguiente, es recurrente ver letreros en las carreteras y rutas interiores: “No botar basura”. Las estadísticas, al pasar por internet, nos indican que en Latinoamérica y el caribe, por ejemplo, una persona genera casi 1 kilo de basura diaria, lo que equivale a unos 231 millones de toneladas al año, donde más de la mitad son desechos de alimentos. Esto es objetivamente evidenciable en la vida cotidiana, pues a cada rato vemos y constatamos esta triste realidad. Lo anterior trae enfermedades, inundaciones, contaminación a gran escala con sus efectos que ya los estamos sufriendo. El tema es que debemos convivir con nuestra basura eso es evidente también. Pero ¿esta realidad nos puede hablar de una realidad aún más profunda que la triste contaminación medioambiental y/o ecológica? Creo que sí. También existen otros tipos de desechos humanos que no son exactamente comida, plástico, papel, vidrios u otros que, dicho sea de paso, se están haciendo enormes esfuerzos en reciclar y dar una nueva dinámica a la convivencia con la basura en el mundo; pero volviendo a nuestra reflexión, en un nivel más interior, espiritual, en nuestras relaciones y labores diarias hay que decir que también existen desechos y a veces bastante tóxicos. Por ejemplo, cuando mi vida está encausada hacia un ambiente donde no existe creatividad y belleza y solo se busca el continuismo y la rutina desgastada, o cuando en mi interior se anidan tantos pensamientos negativos y desesperanzados, o cuando lo único que llevo en mi corazón son residuos de un pasado fracasado y melancólico, o cuando hemos acumulado tantos prejuicios de los demás sustentados por la mentira y los malentendidos. También acumulamos desechos de dolores y duelos no superados, junto a malas experiencias con personas, en la familia, en el trabajo o simplemente en la calle. Tanta basura, que no termina de llegar todos los días. Así como existen enormes esfuerzos en el reciclaje y la búsqueda de soluciones para este macro problema mundial, ¿será igual el esfuerzo por superar y terminar con esta “otra” basura o desechos en la vida humana? La religión como fenómeno antropológico, ha buscado la vía humanamente posible, unida a la trascendencia, para fomentar una vida pura, con las menos manchas y desechos tóxicos posibles, donde las relaciones humanas sean fructíferas y sustentadas en la verdad, vida que esté libre de aquellos recuerdos dolorosos que rumiamos permanentemente sin dejar paso a pensamientos creativos y abiertos a nuevas experiencias ricas en esperanza y alegría. Una vida liberada del rencor, abierta al perdón dado o recibido. Se podría decir tanto, pero los invito a que cada uno vea en su interior qué es lo que debe desechar, o usando la terminología actual, “reciclar”, para volver a tener el corazón limpio, porque tanto la basura como los males personales obstaculizan la vida individual y social, afean la realidad y no nos dejan realizarnos humanamente. Un llamado a cuidar la salud en el amplio sentido de la palabra, no botar basura, junto a un buen examen de conciencia frente a Dios o confesarse si es católico, ayudará también a cuidar el medio ambiente, porque una persona sana interiormente tampoco botará su basura en la calle ni en el patio del vecino.

Gabriel Becerra Ortiz. Asesor diocesano de Salud.