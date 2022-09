Motivados por vivir un día como pequeños científicos, alumnos del tercero básico de la Escuela G-204 Villa del Cóbil, de la comuna de Rengo, visitaron el Laboratorio de Mejoramiento Genético del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, CEAF.

En la ocasión, los niños compartieron con los investigadores de la Línea, quienes les enseñaron parte del trabajo que efectúa el Centro de investigación, desarrollo e innovación de la Región de O´Higgins, dependiente del Ministerio de Ciencias, a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y del Gobierno Regional de O´Higgins (GORE), siendo financiado también por el Consejo Regional (CORE).

La Dra. Verónica Guajardo, Investigadora Principal de la Línea de Mejoramiento Genético del CEAF, destacó que: “Uno de los niños nos había visitado hace unos años atrás y ahora quisieron venir con su curso. Ellos quieren ser científicos cuando sean grandes, por lo tanto, accedimos a la solicitud que nos hicieron y nos están visitando hoy para que puedan aprender un poco acerca del trabajo que hacemos en el laboratorio”.

“Nosotros trabajamos con plantas, por lo que ellos estuvieron viendo distintos tipos de flores, reconociendo polen y pistilo, estuvieron mirando en la lupa, miraron en el microscopio cómo se ve el polen también. Ahora les mostramos un robot que tenemos en el laboratorio que nos permite trabajar con volúmenes pequeños y van a hacer a continuación una etapa de la extracción de ADN, también con un robot, de manera de que ellos entiendan que en el laboratorio trabajamos no sólo nosotros con nuestras manos, sino también apoyados por equipos que nos ayudan a facilitar el trabajo”, destacó la investigadora responsable de Mejoramiento Genético de CEAF.

La profesora Valeska Moya, señaló que “nos ha parecido súper interesante y aquí los chicos y las chicas han tenido acercamiento a los equipos de laboratorio, tecnológicos, han podido experimentar con las plantas, con las flores, así es que para que ellos tengan un acercamiento a la ciencia”.

Para Simón Arancibia, alumno de Tercero Básico de la Escuela G-204 Villa del Cóbil de Rengo, la visita “me gustó, me gustó mucho”, señaló y agregó que “cuando yo sea grande quiero ser un científico”.

Alonso Muñoz, también alumno del curso, expresó que “a mí me gustó mucho esta visita, a mí me pareció una de las mejores visitas que he hecho en toda mi vida y uno de los aparatos que me llamó la atención es el robot de laboratorio, sus movimientos me sorprendieron, además, lo avanzado que era, me dejó vuelto loco”.

Cabe hacer presente que, si bien el CEAF trabaja en forma directa con establecimientos educacionales de la línea agrícola, también pueden generarse estas instancias de acercamiento de colegios y alumnos hacia el centro de investigación, donde además de mostrarles parte del importante quehacer que se generan en los laboratorios, logran motivar el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes de O´Higgins.